Lynn: ”Trump den ende som kan fixa det här”

Du var en av de första som sjöng om p-piller och skilsmässor. Blev folk arga?

– Ja, de gastade om varför jag sjöng såna texter. För att det är livet. Och det är vad jag skriver om.

Du har uttalat dig positivt om Donald Trump, var det som en tidig julklapp att han blev president?

– Ja, jag tror att han är den ende som kan fixa till det här landet.

Hur då?

– Om jag visste det skulle jag vara president, honey. Han har i alla fall inte ringt så han verkar inte bry sig om mig. Men jag har träffat alla presidenter från Nixon och framåt och fick ”Presidential medal of freedom” 2013 av Obama, som jag gillar. Fast Jimmy Carter var mitt största fan.

Hur bär du dig åt för att hålla rösten i trim?

– Det gör jag inte. Den bara fungerar. Jag tror alla kan sjunga bättre än jag, men jag har haft tur. Jag skriver vad jag tänker. Ibland blir det så där men oftast är det roligt. Jag plockar upp gitarren, sätter mig någonstans för mig själv och skriver tills låten är klar.

John Carter Cash har producerat julskivan.

– Jag brukade vara hans barnvakt när han var liten och Johnny Cash bad mig. Det känns inte konstigt att han är min producent nu för vem jag än väljer är jag alltid äldst. Jag såg Johnny Cashs spöke i studion när vi spelade in plattan ”Full circle” och jag sjöng en av hans låtar. Jag sa till mig själv att skärpa mig, ”Johnny är inte här!” Det var lite skrämmande.

Blir det fler plattor efter denna?

– Ja, jag skulle vilja göra en ny skiva med Jack White. Vi gjorde ”Van Lear rose” 2004. Och jag fortsätter att turnera med 12 spelningar i månaden för fansen vill se mig. Jag är rätt upptagen, haha.

Loretta Lynn är aktuell med julskivan ”White Christmas blue”.

Loretta Lynn väljer sina tre bästa egenskrivna jullåtar

”To heck with ole Santa Claus”

”Den handlar om min alkoholiserade man. Han brydde sig inte om texten så länge jag drog in pengar.”

”White Christmas blue”

”Det var meningen att jag skulle skriva fler jullåtar men så blev det inte. Men den fick jag ihop så vi gick omedelbart in i studion. ’I should be saying ho ho ho instead of bu bu bu/Oh Santa Claus would not want you to break my heart in two.’”

”Country Christmas”

”Låten handlar om min uppväxt. Oftast när jag skriver en låt så finns jag därinne någonstans. ’Mommie pop the popcorn and we string it on the tree/Apples nuts and candy oh what a Christmas feel.’”