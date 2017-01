Löpeld av missnöje bland brandmän: ”Nationell kris”

Det nya kollektivavtalet för räddningstjänst i beredskap (RIB 17) förhandlades fram under hösten 2016 av fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision samt arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Några förändringar jämfört med tidigare avtal:

Grundersättningen för en beredskapsvecka höjs för alla deltidsbrandmän. Hur hög den slutliga ersättningsnivån blir står klart först efter avtalsrörelsen 2017.

Ersättning vid larm höjs.

OB-tillägget på kvällar, nätter och helger tas bort. Motsvarande värde omfördelas inom avtalet.

Bilersättning på 300 kronor per beredskapsvecka tas bort och värdet på detta omfördelas inom avtalet. Tidigare fanns det dock ingen ovillkorlig rätt till bilersättning, utan detta förhandlades fram lokalt.

Semesterersättningen förändras. Samtliga deltidsbrandmän som har beredskap under sommarveckorna får högre ersättning. Tidigare tillföll en högre ersättning enbart dem som hade beredskap under sin semester från sin huvudsakliga arbetsgivare.

Avtalet gäller från 1 maj 2017 till 1 april 2019.

