”Nu gäller det att vara motpol till den farliga populismen”

Annie Lööf hade en känsla av bedrövelse när Donald Trump valdes till USA:s nästa president. Men hon menar också att det finns saker att lära av Trumps kampanj. Foto: Tomas Oneborg

Det här är första delen i SvD:s intervjuserie med partiledarna om hur svensk politik påverkas av den starka politiska våg som bar fram brexit och Donald Trump.

I arbetsrummet i riksdagen hänger ett fotografi på en leende Annie Lööf som välkomnar Barack Obama på Arlanda 2013.

Häromveckan, den nionde november, kryssade Centerledaren mellan tv-sändningarna i det ymniga snöfallet med en känsla av bedrövelse över att den nya presidenten hette Donald Trump.

Men när hon släckte lampan på kvällen hade hon vänt känslan till beslutsamhet.

– Nu gäller det att vara en motpol till den farliga populism som växer fram, säger Annie Lööf.

Den som varit partiledare längst är ju Jimmie Åkesson.

Först brexit – sedan Trump. Misstron mot makten ökar även i Sverige. Exempelvis anser en majoritet, enligt Novus, att utvecklingen går åt fel håll samt att politiker, enligt Ungdomsbarometern, sällan berättar de verkliga motiven bakom beslut som fattas.

De etablerade partierna famlar efter strategier. Varför är den politiska eliten så illa omtyckt? Har något förändrats i grunden?

När Annie Lööf var näringsminister i alliansregeringen målade oppositionsledaren Stefan Löfven (S) upp en bild av ett land som slets isär. Och nu sitter Annie Lööf och talar om samma sak. Samhället klyvs, regionalt och socialt. Och att det skapar en känsla av övergivenhet, en ilska mot makten.

Centerledaren tror att den svenska valrörelsen kommer att påverkas av stämningarna. Partiledarna måste framstå som mer äkta och personliga.

– Det Trump var duktig på var att han faktiskt lyckades ge ett hopp om en bättre framtid till människor som saknade det. Jag tar med mig att vi som politiska ledare måste presentera en framtidsvision som bygger på möjligheter, optimism, och ger människor en chans att lyckas och känna sig sedda, säger Annie Lööf.

Är du själv en del av eliten?

– Jag själv ser mig som en vanlig människa som tvättar, stryker, lämnar barn på förskolan och vabbar. Men mitt uppdrag som partiledare uppfattar så klart andra som en del av det så kallade etablissemanget. Det är vi alla partiledare, och den som varit partiledare längst är ju Jimmie Åkesson, säger Annie Lööf.

Skyldighet att presentera reformer även om de är kontroversiella.

På ett sätt är det i hög grad Centerpartiets – sentida – världsbild som hamnat i skottgluggen. Partiet har ofta fått etiketten ”nyliberal” klistrad på sig med Stureplanscentern och ungdomsförbundet som fanbärare (trots att Lööf skanderade ”våga inte kalla mig nyliberal” på Centerns kommundagar 2013). Partiet har förkunnat globaliseringens, rörligheten och frihandelns evangelium – precis det som högerpopulisterna slagit ned på.

Det var nyliberale Johan Norbergs Till världskapitalismens försvar och Göteborgskravallerna mot globaliseringen 2001 som fick fart på Annie Lööfs partiengagemang – och gav henne tron på globalisering och frihandel.

Men har något hänt?

I ljuset av Trump har även Annie Lööf börjat fokusera mer på begreppet ”globaliseringens bakgård”, om hur politikerna måste se till att människor inte faller igenom den dag industrin lämnar bruksorten.

Lööfs verktyg: företagspolitik, jobb och infrastruktur.

– Gör vi inte det här kapitulerar vi från vårt ansvar och överlämnar det till missnöjespopulister, säger hon.

Om man frågar vänstern är det snarare Annie Lööfs politik – med förändrad arbetsrätt exempelvis – som skapar otrygghet. Lööf skakar på huvudet.

– Jag förstår inte hur man från vänsterkanten kan hävda att vi inte ska göra något på den svenska arbetsmarknaden när vi går mot en miljon människor i utanförskap, jag ser det som min skyldighet att presentera reformer även om de är kontroversiella, säger hon.

Annie Lööf talar gärna om sociala och regionala klyftor, men inte lika ofta om ekonomiska. Eftervalsanalyser i USA har fokuserat mycket på hur den rikaste procenten dragit ifrån, som en grogrund för missnöjet.

Lööf ser inga problem med att rika blir rikare – om de mest utsatta också får det bättre. Om de inte hänger med skapas spänningar och polarisering.

Att den rikaste procenten drar ifrån är i sig inget problem?

– Jo, det var ett problem i USA eftersom de fattigaste inte fick det bättre. Vi måste få en ökad sammanhållning, man ska varken hålla tillbaka människor från att utvecklas eller hålla dem utanför.

När det gäller missnöjet och den oro som finns har invandringsfrågan varit dominerande. Å andra sidan känner många en oro för en växande främlingsfientlighet, poängterar Annie Lööf.

– Det är motpoler och visar att både debatten och verkligheten blivit väldigt polariserad och där har vi som politiska ledare ett ansvar både för samtalstonen och för att presentera förslag som gör det bättre, säger hon.

Centerpartiet är det borgerliga parti som i högst grad håller fast vid sin migrationspolitik. Bilden är att partiet är mer flyktingliberalt. Inte så konstigt kanske då det nya idéprogrammet för tre år sedan innehöll förslag – som föll – om fri invandring.

Annie Lööf. Foto: Tomas Oneborg

I opinionen går C upp och M ner. Enligt Annie Lööfs upplevs C som rakryggat. Samtidigt vill hon poängtera att partiet utvecklar sin politik och alltid stått upp för en reglerad invandring. Frågan är hur mycket C – med en flyktingliberal etikett – kan växa inom en borgerlig väljarkår som är för en striktare invandringspolitik.

Kommer vi att få se en avbön som Anna Kinberg Batras (M) från dig?

– Moderaterna har all rätt att göra sin omprövning, jag har ingen anledning att recensera det. Från Centerpartiets horisont har vi också gjort förändringar. Vi har lagt förslag om hur vi ska minska kostnaderna och effektivisera för att öka kapaciteten, vi har lagt förslag om integrationen, säger Annie Lööf.

Hon säger att även C fortsätter att ompröva sin politik.

– Men vi kommer inte att byta fot i så grundläggande saker som rätten att söka asyl eller att som barn kunna återförenas med sina föräldrar. Det är viktiga medmänskliga principer att stå upp för.

Två snabba frågor

Hur skulle du beskriva misstron mot etablissemanget?

– Det handlar i grunden om en frustration och en uppgivenhet, att man inte blivit sedd, tagen på allvar, att den nationella politiken ofta pratat över huvudet på folk.

Varför går C upp i opinionen?

– Jag tror att många har sett att vi velat stå för ett nytt ledarskap där vi har presenterat politiska lösningar på hur fler ska få jobb, hur hela landet ska leva, hur tryggheten ska öka. Vi har kombinerat starka grundvärderingar med ett tydligt och passionerat ledarskap, vi uppfattas som tydliga.