Lone Scherfig följer dit manusen tar henne

"Det är en ensemblefilm om olyckliga människor, och det utspelas i New York någonstans mellan de mest utsatta och folket i den fina Upper Eastside-miljö. Det handlar exakt om det som alla oroar sig för just nu – de fattiga och hemlösa som inte längre får någon hjälp", säger.Lone Scherfig om sitt nuvarande filmprojekt, "Secrets from the russian tea room".

Bild 5 av 5