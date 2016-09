London brinner upp igen i kväll

Foto: Sang Tan/AP

The Great Fire of London, den katastrofala brand som började i ett bageri på Pudding Lane natten till den 2 september 1666, ses av en del experter som världshistoriens största och värsta i sitt slag. Under fyra dygns inferno förstördes många tusen byggnader, nästan alla hus och kyrkor i innerstaden.

Minnet högtidlighålls med mängder av aktiviteter. Den mest spektakulära lär bli antändandet av en 120 meter lång modell av det gamla London. Modellen är byggd i trä – liksom det mesta av originalet på 1600-talet – av den amerikanske "brandartisten" David Best, känd från Burning Man-festivalen i Nevada.

Den nya branden, för säkerhets skull placerad ute i Themsen, ska kunna ses live på internet via turistbyrån Visit Londons specialsajt från klockan 21.30 i dag svensk tid.

Den som missar det evenemanget kan exempelvis styra kosan mot Museum of London, vars utställning "Fire! Fire!" pågår ända till den 17 april nästa år.