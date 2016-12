Lokko: De här gjorde årets tio bästa album

David Bowie, Solange och Chance the Rapper. Foto: IBL

Jag har aldrig varit speciellt bekväm med att utgöra en del av en kör. Rent kulturjournalistiskt gör det mig illa till mods, som om jag gör något fundamentalt fel och inte uppfyller någon värdefull funktion. Men 2016 har inte på något vis varit ett vanligt år, det har knappt gått att resonera i sådana banor: ett så starkt ”vi mot dem” har jag aldrig upplevt. Likt den brittiska artisten Little Simz gör på sitt nya album, ”Stillness in wonderland”, vill jag ju innerst inne kunna presentera en alternativ verklighet. Ibland blott i fantasin – men jag måste försöka! Fast oftast utspelar den sig blott en liten bit från den mest bredspåriga motorvägen. Ett ”allt det där vet du ju redan – titta hitåt istället”! Eller ett ”det här är ju minst lika bra, kanske till och med bättre, viktigare”.

Även om musikåret 2016 har erbjudit mängder av både anti-rasistisk och feministisk framåtrörelse så befinner vi oss fortfarande i en märklig era där entreprenörsandan dikterar villkoren för vad som är relevant eller ej. Störst, Bäst och Vackrast förblev nyckelorden. Försäljningssiffror, guldstatyetter och listplaceringar i alla dess former eskalerade – om möjligt – än mer som värdemätare för någon slags objektiv kvalitet än någonsin tidigare. Och alla tycker att det är gott så, att det räcker.

Jag vill inte hålla med men ändå märker jag hur jag dras ner i en tidsanda där skillnaderna mellan stort och litet, rik och fattig, de som har och de som inte har, kristallklart återspeglas i musiken och – på gott och ont – i journalistiken vars uppgift det är att dokumentera den.

Å ena sidan älskar jag hur så mycket r´n´b och hiphop är en del av det där stora, å den andra sidan blir jag orolig när jag själv håller med. Som om jag begår tjänstefel och har förvandlats till en Fredrik Eklund-figur bland andra Fredrik Eklund-figurer.

Om den musik vi lyssnade mest på skulle vara synonym med den bästa så har vi ju ett litet problem. För att göra en jämförelse med andra konstformer: den roman vi läste flest gånger var bäst! Den målning vi tittade på längst vann!

Samtidigt:

Det pågår ett slags vansinnesrasistiskt krig i världen, högerextremismen blomstrar, Trump, Putin och Farage ämnar snart omfördela världen sinsemellan och förbjuda det mesta vi har tagit för givet. Så det är nog nödvändigt att vi som är livrädda upprätthåller hyfsat gemensamma värdegrunder. Även när det handlar om popmusik och, hoppas jag, dess förmåga att vara en röst med förmågan att protestera mot konservativt mörkbruna krafter. Nu när 2016 snart övergår i ett nytt skrämmande år känns det som om vi bara borde få skriva om musik som slåss för aborträtt och mot accelererande klassklyftor.

De här tyckte jag var årets bästa album:

1) David Bowie – Blackstar

Bowie var en skrämmande uppenbarelse i en bakåtsträvande värld och därför en själsfrände, en storebror, för alla som inte passade in, för alla som drömde om ett annat liv än det vi hade fått.

Hej då, Den Tunna Vita Duken. Du var den bästa av alla.

2) Julius Eastman – Femenine

Inspelad 1974 i New York av den svarta hbtq-aktivisten Eastman men inte utgiven förrän i år är ”Femenine” en minimalistisk komposition som genom sin blotta existens framstår som livsviktig modern protestmusik.

3) Chance The Rapper – Coloring book

Gospeln.

4) Skepta – Konnichiwa

Shut down!

5) Kanye West – The life of Pablo

Man ler, skrattar rakt ut åt artistens idéer och att de faktiskt genomförts enligt ritningarna samt, men inte så ofta som man kanske kunde befara, åt det övergripande milda vansinnet.

6) Young Thug – Jeffery

Bland mycket, mycket annat: musikvärldens mest betydelsefulla crossdresser.

7) Blood Orange – Freetown sounds

Jag är försiktig med nostalgi men Dev Hynes framkallar just en stark sådan för den socialistiska 1980-talssoul jag växte upp med.

8) Solange – A seat at the table

Jag tycker helt enkelt så oerhört mycket mer om Solanges subtila jazzfunk än om hennes systers gymnastiska stadiumgester.

9) Giggs – Landlord

Apropå ”Alice i underlandet: jag älskar att försätta mig i Giggs lika långsamma som socialrealistiska flow.

10) The Fat White Family – Songs for our mothers

Det Enda Rockbandet.