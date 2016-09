Lokal SD-topp lämnar partiet

– Det har varit ett ärende som öppnats men det finns ingen mening att fatta ett beslut nu när han klivit av, säger Felix Byström, pressekreterare hos SD, till Jönköpings-Posten.

Det var i våras som JP och sajten "Inte rasist men..." började rapportera om hur mannen, under pseudonym, berättat om våldsdåd begångna under FN-tjänstgöring, bland annat hur han har varit med när människor låsts in i brinnande kyrkor och hur böneutropare tystats med vapen.

Politikern hävdade att det inte var han som låg bakom inläggen, att han blivit hackad, och gjorde en anmälan om dataintrång. Den utredningen har dock nyligen lagts ner i brist på bevis.