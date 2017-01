Hon ljög inte Foto: Paul Drinkwater

Donald Trump är en lögnare som inte har förmågan att hantera kritik. Meryl Streeps kritik av honom i hennes tal på Golden Globes skrev jag om igår:

Mäktiga skitstövlar

Jag har slappat framför TVn ikväll och kollat på Golden Globes-prisutdelningen.

Meryl Streep höll ett fint tal där hon bland annat attackerade Donald Trump för att han under valkampanjen hånade en handikappad journalist.

Det är säkert inte bara Meryl Streep som med obehag kommer ihåg den händelsen, som tveklöst säger en hel del om Trump.s

Men hur bär sig mäktiga män åt? Det var min nästa tanke.

På torsdag ska jag lyssna på Robert Caro som på ett seminarium talar på temat ”Revealing Power - the literature of politics”.

Caro har skrivit en magnifik serie böcker om Lyndon B Johnson, en mäktig man vars inre nog hade sina likheter med Trumps.

LBJ var ingen ”nice guy” och det redovisar Caro mycket detaljerat.

Nu över till dagens första Tweets från DJT.

Han ger i tre tweets svar Streep på tal:

“Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn’t know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never ‘mocked’ a disabled reporter (would never do that) but simply showed him ‘grovelling’ when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media!”

Vill du själv avgöra om Trump hånade NYT-reportern så kan du kolla här eller här. Jag tror ingen utom DJT kan bestrida hånet.

I sakfrågan som det i grunden handlade om är det helt klart att ingen utom just Donald Trump såg många muslimer i New Jersey jubla 9/11.

Trump ljög om 9/11 och nu ljuger han om sin reaktion under valkampen mot att detta avslöjades.

Trump är en extrem narcissist. Han tål inte minsta kritik – inte ens den sakligt underbyggda. Att vara rådgivare till en sådan person måste vara i det närmast omöjligt om man ska göra ett hederligt jobb.

Jag tror att detta är skälet till att Trump nu som rådgivare vill omge sig med den närmaste familjen. De kan ha lärt sig hur man hanterar honom.

Men jag tror inte det kommer att hjälpa. Förr eller senare kommer det att bli frontalkrockar mellan Trumps tweets och hans regeringsmedlemmar. I det sammanhanget är det intressant att notera att många av dessa är miljardärer som inte har något att förlora på att ta en konflikt i en konkret sakfråga med Trump. Tvärtom.

Vi lever i en intressant tid....