Regeringen har lagt ner stor möda på att öka försvarssamarbetet med USA. I Stefan Löfvens tredje regeringsförklaring nämndes inte USA vid namn, däremot att ”den transatlantiska länken stärks”. I klartext är det USA och det innebär ett delvis nytt säkerhetspolitiskt vägval.

Stefan Löfven läste på tisdagen upp regeringsförklaringen, som innehöll ett delvis nytt säkerhetspolitiskt vägval. Foto: Claudio Bresciani/TT

Föga överraskande betonade Löfven att Sveriges ”säkerhetspolitiska linje ligger fast” och att ”den militära alliansfriheten tjänar oss väl”. Aktiveringen av alliansfriheten var en nyhet för två år sedan. Nu är den ett stående inslag i Löfvens säkerhetsdoktrin.

Statsministern väljer också fortsatt att bortse från inkonsekvensen i förhållande till EU-fördragets solidaritetsklausul, om bistånd till utsatta medlemsländer med ”militära resurser”, och Sveriges egen solidaritetsförklaring att inte ”förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlemsstat eller ett annat nordiskt land”.

Det nya är att den transatlantiska länkens betydelse uttalas i klartext i en regeringsförklaring av en socialdemokratisk statsminister.

Sedan kom nyheten, väl inlindad i en en mening:

”Partnerskapet med Nato utvecklas och den transatlantiska länken stärks”.

Att det svenska samarbetet med Nato fortsätter är inget nytt under solen. Att det under året har inneburit ett värdlandsavtal som ger försvarsalliansen rätt att placera ut trupp och materiel under eget befäl på svensk mark, med regeringens godkännande, glömde Löfven bort i hastigheten. Det nya är att den transatlantiska länkens betydelse uttalas i klartext i en regeringsförklaring av en socialdemokratisk statsminister. Längre tillbaka i tiden hade det varit en fullständig otänkbarhet, minns Olof Palmes oförsonliga USA-kritik under Vietnamkriget, må vara att det i hemlighet pågick ett militärt samarbete. Det var inget det talades om utåt.

Nu öppnade Stefan Löfven den dörren på vid gavel.

Särskilt överraskande var det ändå inte. Framför allt försvarsminister Peter Hultqvist har drivit på mot ett ökat försvarssamarbete med USA, manifesterat med korsvisa besök över Atlanten och Löfven själv på galamiddag i Vita Huset med Barack Obama i våras.

Orsaken till omsvängningen är att S-MP-regeringen inte överhuvudtaget kan tänka sig att föra en diskussion kring för- och nackdelar av ett Natomedlemskap, vilket görs i den säkerhetspolitiske utredaren Krister Bringéus betänkande som presenterades i förra veckan. Det spelar ingen roll att Bringéus på pappret inte utvärderar den militära alliansfriheten. Regeringen vill ändå inte ta i betänkandet med tång och konsekvensanalysen av ett Natomedlemskap ger förvisso exakt samma resultat som att analysera alliansfriheten.

I stället är regeringens vägval det fördjupade bilaterala försvarssamarbetet med USA, och det finns också en färsk avsiktsförklaring om detsamma (Statement of Intent, SOI) mellan länderna. Antagligen uppfattas det i S-MP-regeringen trots allt som mindre dramatiskt än att öppna för Nato. Det är också logiskt ur försvarssynpunkt. Om Sverige, mot all förmodan, utsätts för ett militärt angrepp från Ryssland kan vi inte försvara oss på egen hand, och understödet kan i praktiken bara komma från amerikanskt håll. Enligt Bringéus betänkande är övriga Natoländers ”tillgängliga resurser” i Europa ”begränsade”. Storbritannien, Frankrike och Tyskland prioriterar insatser i Baltikum.

Vid sitt besök i Stockholm nyligen talade den amerikanske vicepresidenten Joe Biden om ”okränkbart territorium”, oklart om det syftade på Sverige eller Europa i allmänhet. Men i Peter Hultqvists ögon var det ”ett väldigt bra uttalande eftersom det var en signal till ryssarna”. Hultqvists ord var i sin tur en värdemätare av det amerikanska försvarssamarbetet. Från och med nu är det dessutom uttalad officiell svensk regeringspolitik.