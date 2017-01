Löfvens faktafejk snedvrider försvarsdebatten

En alltmer intensiv försvarsdebatt borde utgå från framtida behov, inte en felaktig bild av vad som ledde till svensk nedrustning. David Bruhn har gått igenom siffrorna från nedskärningarna, som skedde främst under s-regeringar.

Det var under Göran Persson nedskärningarna i försvaret antog "ofattbara dimensioner" Foto: Jurek Holzer / SvD

I riksdagens partiledardebatt (11/1) fastslog statsministern att ”den tidigare regeringen skar ned på försvaret. Vi ökar till försvaret”. Men stämmer det och i så fall, vilken roll spelar alliansens påstådda nedskärningar i ett längre perspektiv?

En blandad kompott av regeringar med Socialdemokrater, Frisinnade folkpartiet, Sveriges liberala parti och Allmänna valmansförbundet drabbades alla av en övertro på en evig fred under 1920-talet, ett nyligen avslutat världskrig till trots. Tillsammans hjälptes de alla åt att montera ned försvaret. Vid utgången av 1920- talet minskade försvarsanslaget från cirka 2 procent av BNP till 1,4 1930.

Första halvan av 30-talet stod försvarsbudgeten och stampade. Budgeten började öka något 1936/37 och nådde 1938 upp till 2,1 procent av BNP. Som en följd av andra världskrigets utbrott förändrades dock förutsättningarna radikalt och försvarsbudgeten 1940/41 landade på 16,8 procent av BNP. Under krigsåren varierade anslaget mellan ungefär 10 och 16 procent av BNP.

1946 sjönk budgeten radikalt givet krigsslutet och landade till sist på 4,2 procent av BNP. Då började också en era för Socialdemokraterna där de oavbrutet, med undantag för koalitionsregeringen med centern (1951 – 1957) regerade solo. Partiet hade alltså makten ensamt (nästan) oavbrutet från 1945 till 1976. Under dessa år varierade anslaget mellan 3,3 och 4,7 procent av BNP.

Det var också under en period av kallt krig där risken för Sverige att dras in i ett nytt storkrig, om inte ett nytt världskrig, var enorm. Sverige påbörjade utveckling av egna kärnvapen och hotet från öst var minst sagt överhängande. Detta till trots skar Socialdemokraterna ned på försvarsförmågan med stöd av dåvarande kommunisterna. Flygvapnet fick en betydande effektnedgång till följd av en omorganisation och antalet försvarsanställda minskade avsevärt.

När Socialdemokraternas era avslutades av Thorbjörn Fälldin 1976 hände också något med försvarsanslaget som minskade med en femtedel, från 3,9 till 3,1 procent av BNP. Till följd av den centerledda regeringens nedskärning av Försvarsmakten fick ytterligare en inte obetydlig del av de anställda börja se sig om efter ny försörjning. Försvarsbeslutet 1977 var en produkt av de tre regeringspartierna Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet. Vid utgången av det borgerliga styret 1982 var dock försvarsanslaget det samma som vid borgerlighetens första regeringsår, så när som på en tiondels procentenhet.

Socialdemokraterna tog åter över regeringsmakten 1982, med Olof Palme som statsminister. Det var också här som den utmärkande nedmonteringen av Försvarsmakten började. Så statsminister Löfven har på sätt och vis rätt. Hans försvarsarv är skadskjutet, men det beror inte på borgerlighetens påstådda dåliga förvaltande av försvarsbudgeten - utan på statsministerns socialdemokratiska föregångare som lämnade över en punkterad försvarsbudget till alliansregeringen 2006.

Under perioden 1982 till 2006 - nej, jag har inte glömt den borgerliga regeringen 1991 till 1994 - nedgick försvarsanslaget från 2,8 procent av BNP 1982/83 till 1,3 procent av BNP 2006. Socialdemokraterna lyckades alltså under perioden mer än halvera(!) försvarsanslaget – med över 50 procent skar man ned under perioden. Ordet slakt börjar kännas motiverat att använda i sammanhanget. Ponera att man skurit ned vården med motsvarande summa, eller skolan för den delen.

Regeringen Bildt då? Jo, 1991 var siffran 2,3 procent och vid avgången 1994 var anslaget oförändrat. Således kan regeringen Bildt knappast anklagas för att ha skurit ned eller skjutit till medel till försvarsmakten.

Det var trots allt efter regeringen Bildts avgång som den riktigt stora nedskärningen tog vid. Riksrevisionen skriver i bilaga 6 till rapporten Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4) att ÖB general Hederstedt under 2002 förklarade omfattningen av nedskärningen som i ”närmast ofattbara dimensioner”.

Så är vi framme vid den period om åtta år då regeringen Reinfeldt enligt nuvarande statsministern ska ha skurit ned på Försvarsmakten till den milda grad att vi står där vi gör idag, med en Försvarsmakt som gör allt den kan med de knappa resurser den tilldelats.

Alliansregeringens första regeringsår 2007 landade försvarsanslaget på 1,3 procent av BNP, på tiondelen samma nivå som den sista regeringen Persson lade 2006. Eftersom alliansens budget röstades igenom för året 2015 kan man inte i ärlighetens namn påstå att nu sittande regering ensam avgjorde vad nivån skulle landa på det året, men summan blev 1,1 procent av BNP. Att som statsministern göra gällande att alliansen skulle vara boven i dramat om vår försvarsbudget är inget annat än historierevisionism.

Så när regeringen Löfven talar om alliansens nedskärningar, om de borgerligas fullständiga oförmåga att ens vidhålla det de tog över 2006, borde statsministern sopa rent framför egen dörr först. Det är främst hans parti som har använt försvarsmakten som en aldrig sinande guldgruva.

DAVID BRUHN är nationalekonom, aktiv inom (KD).