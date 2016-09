Regeringen fortsätter att sikta mot samarbete över blockgränsen – med det långsiktiga syftet att Socialdemokraterna ska kunna fortsätta att regera efter valet 2018. Med Anna Ekström lyckas Stefan Löfven göra Fredrik Reinfeldts drömrekrytering.

Stefan Löfven kliver av på stationen i samband med ett besök på Hågadalsskolan i Uppsala. Nu har han rekryterat sin nya gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I sina två första regeringsförklaringar gav Stefan Löfven sin rödgröna regering ett epitet, som det var svårt att låta bli att skratta åt: ”samarbetsregeringen”.

Länge gav ju den borgerliga oppositionen intryck av att vara inriktad på att låta regeringen Löfven vittra sönder. Möjligen skulle man kunna tänka sig att putta den över kanten med någon misstroendeförklaring – andra former av beröring ville man helst undvika.

Att statsministern då stod i riksdagens talarstol och talade om en ”samarbetsregering” kunde ge ett lite verklighetsfrånvänt intryck.

Märkligt nog har begreppet rensats bort i den regeringsförklaring som Löfven läste upp på tisdagen. Nu när Löfven äntligen skulle ha kunnat använda det utan skämskudde.

Ändå var samarbetstemat högst närvarande under hela dagen. Så här sa statsministern i kammaren:

– Under mandatperiodens två första år har flera av riksdagens partier ingått 15 viktiga överenskommelser, senast om energipolitiken, nya klimatmål – och hela det ekonomiska ramverket.

Så kanske leder Löfven en samarbetsregering i alla fall, fast han inte längre vågar använda ordet.

Och sedan riktade Stefan Löfven ett ”stort tack till alla er som konstruktivt medverkat i dessa överenskommelser”.

De här 15 olika överenskommelserna har förstås väldigt olika tyngd, men några av de som tillkom under det förra riksdagsåret har uppenbar substans. Utöver dem som Löfven nämnde gäller det exempelvis migrationsöverenskommelsen och uppgörelsen om amorteringskrav.

Så kanske leder Löfven en samarbetsregering i alla fall, fast han inte längre vågar använda ordet. Utnämningen av en ny minister – som skulle ersätta Aida Hadzialic som kört berusad – var dagens stora nyhet.

Och valet av Anna Ekström präglas uppenbart av att det fortfarande är ett viktigt strategiskt mål för Stefan Löfven, att försöka komma överens med partier på andra sidan blockgränsen.

Anna Ekström och statsminister Stefan Löfven under tisdagens presskonferens. Foto: Claudio Bresciani/TT

Anna Ekström presenterade sig själv med ordet ”samarbetsmänniska”. Hon har en bakgrund som socialdemokratisk statssekreterare, och vill fortfarande inte bekräfta ryktet att Fredrik Reinfeldt försökte värva henne som minister till den nya Allliansregeringen 2006.

Det ryktet illustrerar dock att Ekström är mycket uppskattad på andra sidan blockgränsen, och hon skulle ha passat perfekt in i de S-doftande nya Moderaterna, så som Reinfeldt ville designa dem.

Det lät ett tag som om hon kan förse den rödgröna regeringen med en plan för hur det stora antalet nyanlända ungdomar ska komma in i skolan och samhället.

På samma sätt kan hon fungera för Stefan Löfven, som en regeringsföreträdare som lutar mot mitten och därmed mot väljarna på andra sidan. Ekström uppfattas i många läger också som en drömrekrytering i kraft av sin kompetens.

Och även om hon plockas in i regeringen på en ganska tunn portfölj, så lät det ett tag under hennes presentation som om hon kan förse den rödgröna regeringen med en plan för hur det stora antalet nyanlända ungdomar ska komma in i skolan och samhället.

Det lät också som att regeringen – eller i alla fall den nya ministern – är ivrig att få börja arbeta med de här frågorna, som hon beskrev som sin viktigaste uppgift.

– Det är viktigt för de nyanländas framtid, men också för Sveriges framtid, sa Anna Ekström.

Stefan Löfven passerar nu alltså halvtid med fler överenskommelser med Allianspartier, än vad som inledningsvis verkade möjligt.

Ändå inser både han och Anna Ekström troligen att det kan bli tuffare att lyckas ju närmare valet vi kommer. Ett exempel är att MP:s Peter Eriksson blev bostadsminister i våras, med uppdrag att hitta en bred bostadskompromiss – vilket misslyckades.

Men Socialdemokraternas långsiktiga mål är att Alliansen slutgiltigt ska gå sönder, efter ännu en valförlust 2018. Och då ska S ska kunna sitta kvar i ledning för en – just det – samarbetsregering.