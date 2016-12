Jag, Daniel Blake

Betyg: 6 av 6

Även om det kanske inte är riktigt sant är det en snygg tankefigur att Ken Loach, som för ett par år sedan meddelade att ”Jimmy's hall” skulle bli hans sista spelfilm, ångrade sig och gjorde ”Jag, Daniel Blake” som en reaktion på hur det brittiska bidragssystemet urholkats under Torypartiets år i regeringsställning. Om det här blir den sista filmen är det en mer logisk avslutning på regissörens drygt 50-åriga karriär än historiska dramer om Irland och diskbänksbuskis som ”Änglarnas andel”. Ken Loach har alltid drivits av ett socialt patos och precis som tv-filmen ”Cathy kom hem” 1966 har ”Jag, Daniel Blake” gett upphov till het politisk debatt om huruvida staten verkligen behandlar människor så illa som Loach framställer det.

Komikern Dave Johns fyller rollen med en godmodig optimism.

Det gör den, har många intygat – inte minst tidigare anställda på brittiska motsvarigheten till arbetsförmedlingen, som beskrivit hur de på senare år uppmanats att utfärda ”sanktioner” mot ”klienter” som gjort sig skyldiga till några minuters sen ankomst, eller inkorrekt utformning av sina cv, genom att dra in deras försörjningsstöd under kortare eller längre perioder. Människor tvingas köa till de välgörenhetsorganisationer som skänker mat, sälja sina möbler eller ta till mer desperata åtgärder för att få in pengar.

Annons X

Det mesta av ovanstående drabbar Dan Blake, en 59-årig snickare och nybliven änkling som haft oturen att få en hjärtinfarkt. Hans läkare ordinerar vila, men när Dan ansöker om sjukpenning får han bara 12 poäng av den vagt vårdutbildade biståndsbedömare som prickar av frågor som ”har du förmåga att ställa en väckarklocka?” och ”kan du gå 50 meter?”. För sjukpenning behövs 15 poäng.

Dan hänvisas i stället till arbetsförmedlingen, och när han försöker överklaga finner han sig fångad i en labyrint av avgiftsbelagda telefonköer, call center-personal som sitter på ett annat ställe än ”beslutsfattaren” och internetformulär som personalen enligt praxis inte ska hjälpa honom att fylla i. Stand-up-komikern Dave Johns fyller rollen med en godmodig optimism som långsamt nöts ner av myndigheternas härskartekniker.

Katies familj och den fallfärdiga lägenheten blir ett välkommet projekt för Dan.

På sitt lokala Jobcentre i Newcastle möter Dan den upprörda singelmamman Katie, som anvisats en lägenhet här, 40 mil hemifrån, och gått vilse på vägen till sitt första möte. Katies familj och den fallfärdiga lägenheten blir ett välkommet projekt för Dan, och ett surrogat för de barn och barnbarn han aldrig fick. Dans granne, som i ett försök att boosta sin ekonomi smugglar kinesiska piratkopior av gympaskor, ställer i sin tur upp för Dan när det behövs – det är han som till slut fyller i bidragsformuläret hemifrån. Solidariteten har inte dött, verkar Loach – och ständiga manusförfattaren Paul Laverty – vilja säga, men numera existerar den bara privatpersoner emellan, inte hos staten.

Bidragssystemets löjligt rigida rutiner framstår länge som så absurda att de också blir skrattretande – och Loach lättar gärna upp elände med just skratt. Det är först i kontrast till den ideella ”matbanken”, och den kollektivt organiserade vänlighet som råder där, som den orimliga byråkratin framträder i all sin kylighet. Det är också på matbanken som en av filmens mest drabbande scener utspelar sig. Det är inte en av de mest högljudda, där någon fyrar av ett gäng väl valda invektiv mot överheten, utan en lågmäld sekvens där en människa som länge försökt upprätthålla sin värdighet till slut bryter ihop. Det räcker att se sig omkring utanför sin lokala mataffär för att kunna relatera till den utsattheten.

”Jag, Daniel Blake” fungerar, trots sina tydliga pekpinnar mot den brittiska regeringens politik, som en allmängiltig allegori över ett samhälles nedmontering av sociala skyddsnät. Laddad med en närvaro och direkthet som det är svårt att värja sig mot. Så gav den också Ken Loach hans andra Guldpalm i Cannes i våras. Så här bra har han inte varit på många år.