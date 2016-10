"American Honey", "Adult life skills", "Under the shadow" och "Notes on blindness" ligger också högt i nomineringsligan med sex stycken vardera. Svenske Joakim Sundström har också chans att vinna en utmärkelse för sitt arbete med ljudtekniken på den sistnämnda.

"Jag, Daniel Blake" får svensk biopremiär den 9 december.