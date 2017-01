LO: Inte beskatta kapital är att kasta pengar i sjön

Lönernas andel av BNP har fallit i de flesta OECD-länder, från omkring 70 procent i början av 1980-talet till omkring 62 procent 2015, enligt LO:s rapport Ojämlikhet är dåligt för affärerna.

Fem åtgärder föreslås i rapporten, för att bromsa populism och protektionism och hantera globaliseringens utmaningar:

1. Höj lönerna globalt, för att minska sociala och ekonomiska klyftor

2. Investera i utbildning, vilket skapar bättre matchning och minskar långtidsarbetslöshet

3. Satsa på en familjepolitik som ger jämlikhet mellan könen

4. Stärk ställningen för parterna på arbetsmarknaden

5. Anslut fler länder till den svenska regeringens satsning på att få till en global uppgörelse om schyssta arbetsvillkor och en tillväxt som gynnar alla.

Källa: LO, Inequality is bad for business - a progressive agenda for equality (2017)