Trump säger ofta det som inte är fakta Foto: Evan Vucci

Wall Street Journals chefredaktör Gerard Baker har skapat en debatt efter att på NBCs söndagsmorgonprogram gett detta svar på frågan om media ska säga att Donald Trump ljuger:

“I’d be careful about using the word ‘lie.’ ‘Lie’ implies much more than just saying something that’s false. It implies a deliberate intent to mislead.”

Baker har rätt, menar jag. Det är mycket svårt att veta om Trump medvetet ljuger eller om han - som jag tror - lever i en delvis helt egen värld där de konstigaste saker blir ”sanningar”.

Annons X

I believe the right approach is to present our readers with the facts. This does not mean presenting a false equivalence between one person’s inaccurate statement and the observable truth, as though they were of equal epistemic value, but a weighing of a claim against the known facts. When Mr. Trump claimed that millions of votes were cast illegally, we noted, high up in our report, that there was no evidence for such a claim. No fair-minded or intelligent reader was left in any doubt whether this was a truthful statement.

Baker gör här en viktig distinktion. Det handlar inte om att ”X säger si” och ”Y säger så” vilket ofta är ett sätt som media smiter ifrån sin granskande roll på. Vad som gäller är att dels säga vad någon sagt och sedan komplettera med kända fakta.

Detta är inte en okontroversiell uppfattning. Baker har fått kritik. Men jag har svårt att det finns alternativ som stärker medias trovärdighet.