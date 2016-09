Liv Mjönes: ”Jag var helt besatt av Varuhuset”

Det finns en scen i slutet av Pernilla Augusts filmatisering av Hjalmar Söderbergs triangeldrama ”Den allvarsamma leken” som etsar sig fast i minnet: När Dagmar förstår att hennes man, journalisten Arvid Stjärnblom, är otrogen med sin ungdomskärlek Lydia Stille. På en minut går uttrycket från neutralt till förtvivlat för att istället vända till bottenlös vrede.

För nej, det här är inte det passiva offret Dagmar som vi möter i romanen från 1912, utan en bedragen hustru vars genomskådande blick skildras hjärtskärande naket av Liv Mjönes.

När vi hörs via en buggig Skypelinje har det gått drygt sju månader sedan världspremiären på Berlins filmfestival och Liv Mjönes sitter på en solig hotellterass i Opatija, en sömning semesterort på Kroatiens Riviera där hon just nu spelar in nya filmen ”All inclusive”, en komedi om Ingrid (Suzanne Reuter) och hennes två döttrar (Liv Mjönes och Jennie Silfverhjelm) som firar mammans 60-årsdag genom att åka på familjesemester, även den med otrohet som huvudtema och där Liv Mjönes spelar vad som beskrivs som ”den struliga Tove”.

I drygt fem veckor kommer filmteamet att vistas där, vilket innebär att hon missar Sverigepremiären av ”Den allvarsamma leken”.

När det gäller att definiera sig själv är hon mer fåordig, väntar länge med svar och väjer för det personliga.

– Det känns verkligen supertråkigt. Jag är jätteledsen för det, men det blir praktiskt omöjligt eftersom vi filmar hela dagarna, säger hon uppgivet.

Det är inte första gången som Liv Mjönes spelar Dagmar. Hon gjorde samma roll i filmaren Daniel Lind Lagerlöfs uppsättning på Kulturhuset Stadsteatern 2008, en avskalad och modern version som blev hans debut som teaterregissör.

Liv Mjönes som Dagmar i "Den allvarsamma leken". Foto: Nordiskfilm

Det är också på teaterscenen hon har vistats mest. Sedan 2011 är hon fast anställd på Kulturhuset Stadsteatern där hon senast spelade den alkoholiserade Carter i Sara Stridsbergs råromantiska dystopi ”American Hotel”, även den ett skoningslöst triangeldrama. När jag ber henne att nämna en betydelsefull teaterroll, så är det också just Carter hon tar upp, mycket tack vare regissören Ingela Olsson.

– Hon är fantastisk och ger sig inte. Jag tycker om hennes jakt på autenticitet, att det ska kännas äkta och levande: här och nu, utan filter.

När det gäller att definiera sig själv är hon mer fåordig, väntar länge med svar och väjer för det personliga, försvinner ofta ur bild i Skyperutan tills bara en ljus hårman syns. Och ursäktar sig sedan med ett ”Usch. Förlåt! Jag är verkligen urdålig på att bli intervjuad”. Jag får ta till andras beskrivning, som just Ingela Olssons.

– Liv Mjönes har en fantastisk, vibrerande närvaro i varje stund. Hon är hudlös och känslig, men även förbannat rolig. Det gör henne så rik och bred som skådespelare. Dessutom vågar hon visa upp den skräpiga sidan av sig själv och är alltså inte behagsjuk.

Pernilla August bekräftar bilden.

– Hon är orädd och okontrollerad på ett sätt som är fantastiskt. Hon har liksom inga filter, utan bara kör. Spelar liksom alltid lite på snedden.

"Den allvarsamma leken". Foto: Nordiskfilm

Liv Mjönes har velat bli skådespelare sedan hon var fem år gammal.

– Då förstod jag vad det var. Jag var helt besatt av ”Varuhuset”, älskade Lena Endre, säger hon.

Hon växte upp i Sundsvall i en syskonskara på fyra – även storebror David är skådespelare.

Jag drabbades av scenskräck för några år sen och då ifrågasatte jag mycket mitt val och tänkte: vad sysslar jag med och ska det kännas så här?

– Jag drabbades av scenskräck för några år sen och då ifrågasatte jag mycket mitt val och tänkte: vad sysslar jag med och ska det kännas så här? Samtidigt älskar jag teatern och idag känner jag att jag har kommit över den där rädslan efter att jag jobbade lite mindre ett tag. Som skådespelare är det en svår balansgång. Du behöver ju samtidigt uppleva saker för att gestalta det på scenen.

Hur skiljer sig filmens Dagmar från den Dagmar du gestaltade på scenen?

– Rent konkret tar hon större plats i filmen. Men jag tyckte mycket om att spela henne i båda sammanhangen. Jag fascineras av hennes starka kärlek och lojalitet, nästan som om hon tänker att jag älskar dig så mycket att det räcker till för oss båda.

Bar du med dig något av teater-Dagmar?

– Absolut. Men i pjäsen förstod hon inte något alls om Arvids otrohet. Här tänkte vi mer att hon kanske anar saker, men accepterar det för att hon älskar honom. Och får hon bara en bit av kakan, är hon nöjd med det.

Kan du förstå att hon väljer att blunda för Arvids otrohet?

– Ja. Jag tror att det är något som många människor har varit med om. Man kanske har tänkt att om du bedrar mig så kommer jag att gå och aldrig mer komma tillbaka. Men så plötsligt står man där och känner att: jag vill fortfarande ha dig kvar, jag älskar dig lika mycket. Jag vill för allt i världen inte förlora dig!

Visst har jag även sett par i min närhet där otrohet har smugit sig in och där man tänker att herregud, varför stannar du kvar?

Har du någon egen erfarenhet av att bli lämnad?

– Absolut. Jag har upplevt både och. Och man gräver ju i sig själv hela tiden. Visst har jag även sett par i min närhet där otrohet har smugit sig in och där man tänker att herregud, varför stannar du kvar?

Men hur modern tycker du att Dagmar är?

– Jag tycker absolut att man kan applicera henne på nutid. Det att vilja hålla ihop en familj och inte förstöra barnens uppväxt genom en skilsmässa. Jag tror att det är jättemånga som kompromissar kring sådant även idag.

Kompromissar du själv ibland?

– Att få tid för alla i familjen kan ju vara jättesvårt, men jag är otroligt lycklig och har världens bästa man som dessutom håller på med barnteater på Dockteatern Tittut på dagtid, vilket gör att vi kan fördela arbetet med barnen ganska bra.

Hur är Pernilla August som regissör?

– Hon är väldigt konkret och subtil i sin regi. Hennes tilltal är direkt och tydligt, vilket jag dels tror beror på att hon är väldigt skicklig, dels på att hon också är skådespelare i grunden. Hon kan se bortom manér, allt det man försöker trixa till sig.

Filmen jobbar väldigt mycket med närbilder på kvinnorna och Arvid framstår mer som en jagsvag skitstövel än i romanen.

– Ja, i boken blir det mycket Arvids berättelse, men i filmen kan man med kamerans hjälp skapa mer av Lydias och Dagmars perspektiv, utan att förändra originaltexten.

Vad tänker du händer med Dagmar när kameran har släckts?

– Jag hoppas så att hon får trygghet och hittar någon som uppskattar henne för den hon är, att hon inte ska behöva kämpa så mycket. Det är som om hon lever med skygglappar.