Litteraturen kan faktiskt vara en fest

Jan Kjaerstad Foto: Sutton-Hibbert/ IBL

Släkters gång. Berättelser från ett glömt land

Litteraturen vantrivs i en kultur som tycks bry sig allt mindre om den. Eller? Det saknas i varje fall inte mörka diagnoser; vi möter dem i stort sett dagligen i debatten och på kultursidorna. Akademiledamoten Anders Olsson förkunnade i våras (DN 26/4) att den seriösa litteraturkritikens tid är förbi. Orsakerna heter tidningsdöd, digitalisering och värderelativism. Utan en stabil kanon reduceras kritikerna till opinionsbildare och tyckare i en offentlighet dominerad av populärkultur och den breda massans smak.

Dagen före tillkännagivandet av årets Nobelpris i litteratur intervjuades poeten Adonis i Sydsvenskan (12/10). Han konstaterar uppgivet att vi är vittnen till ”en kulturell förmörkelse världen över”, och fortsätter sitt resonemang så här: ”Vi lever i en tid som befinner sig i ett radikalt uppbrott från den grekisk-romerska civilisationen, till förmån för en kultur inriktad på sport och populärmusik.” Och så går Bob Dylan och tar hem Nobelpriset. Ridå.

Att litteraturens villkor förändrats radikalt i det nya medielandskapet går det naturligtvis inte att blunda för. Samtidigt skadar det inte att ha lite is i magen. Oron för litteraturens ställning är långtifrån ny, utan har tvärtom under hela moderniteten varit ett ständigt återkommande ledmotiv så fort ett nytt medium har slagit rot i samhället. I samtliga fem svenska statliga litteraturutredningar (sedan den första 1948) har man lyft fram skönlitteraturens förtjänster, ja till och med överlägsenhet (som instrument för bildning, språkutveckling och demokrati), samtidigt som den ansetts vara under kraftigt hot från nya medier. Snart finns det inga riktiga läsare längre, åtminstone inga riktiga läsare av riktiga böcker.

Annons X

Innebär utpekandet av denna tankefigur inte är något nytt utan dyker upp titt som tätt att allt är frid och fröjd, att oron varit helt obefogad? Givetvis inte. Men det ger lite välbehövliga perspektiv på de ibland alarmistiska diagnoserna.

Vi får heller inte glömma alla litteraturens optimister. Och jag vet ingen som är en lika stor optimist som den norske författaren Jan Kjaerstad. Hela hans omfattande utgivning är en utforskning av, och en lovsång till, litteraturens enorma möjligheter. Nu finns hans senaste roman översatt till svenska, ”Släkters gång. Berättelser från ett glömt land”, och jag påminns om hur författarskapet både är i ständig utveckling och hela tiden återkommer till samma grundfrågor: Vad är en människa? Vad är en nation? Vad är en roman?

Kjaerstad har någonstans sagt att hans dröm är att skriva etthundra procent traditionellt och etthundra procent experimentellt samtidigt. Hans föredragna form är just romanen, eftersom den tycks särskild lämpad att ta sig an och ge prövande, alltid tentativa, svar på de två första frågorna. Romanen är förbluffande töjbar, kan registrera de minsta skiftningar i såväl själen som kosmos, och är alltid redo att införliva och omstöpa ny materia – inte minst sådan som produceras av andra och konkurrerande medier. Romanen kan, som kanske ingen annan konstform, förbinda den stora historien (nationens, Europas, världens) med den lilla (individen, familjen, släkten), och den kan röra sig obehindrat mellan vitt skilda tidsepoker och kulturer.

Denna poetik genomsyrar också Kjaerstads nya roman, som både är en kärleksförklaring till och en besk kritik av hemlandet. Det är en tegelsten, på ytan en traditionell släktsaga och skildring av Norge under 1900-talet. Men vi behöver inte läsa mer än ett par sidor för att förstå att det vi har framför oss är psykologisk och social realism med en rejäl twist. Berättare är tre kvinnor från ”Kinesiska federationen” som, drygt tvåtusen år fram i tiden, och utifrån mycket knapphändig information, har föresatt sig att ”återskapa en glimt av det lilla, säregna landet Norge”. De få norrmän som finns kvar i området i nutid består dels av kringvandrande barbarer, dels av ”grupper som rotar i jorden om dagen och dricker potatisbrännvin om kvällen”. Den västerländska civilisationens sammanbrott är ett faktum. Att Norge ändå är värt att berätta om hänger, får vi veta, främst samman med en emblematisk släkt vid namn Bohre, som har starka kopplingar till Longdynastin, som anser att Norge är dynastins ursprungliga hemvist.

Vad ska man säga om släkten Bohre? Familjemedlemmarna är, inte alltid var för sig men definitivt som kollektiv, extra allt, ”larger than life”. Det finns knappast någon känd person eller händelse i Norge som de inte har kopplingar till. Navet utgörs av Rita, paleontologen som kämpade ett helt liv i en patriarkal universitetsvärld, och som i hemlighet arbetar med den feministiska stridsskriften ”Femina Erecta”. Sönerna som drar ut i kriget. Släktingar som gör sig bemärkta inom valfångstindustrin, som oljemiljonärer, bluesmusiker, litteraturkritiker, vinkännare, IT-ingenjörer, dataspelskonstruktörer. Som lider av klena nerver, olycklig kärlek, sorg, svartsjuka, hat, stormande förälskelse – och framför allt en gränslös nyfikenhet på världen.

De tre berättarna (redan greppet med en vi-berättare skvallrar om Kjaerstads lekfullhet och experimentlusta) förklarar att de använt sig av en metod som de kallar fiktionaliserad historia, som i högre utsträckning än traditionell historiografi förlitar sig starkt på elementet inlevelse. Det är bara att instämma. Vad de tre kinesiska berättarna från framtiden levererar är nämligen misstänkt likt den psykologiska realismen, så som vi känner den från det sena 1800-talet fram till våra egna dagar.

Men ändå inte. Visst har texten genom sina många ögonblick av igenkänning (av faktiska personer och händelser) och genom sina inträngande och berörande karaktärsskildringar starka bladvändarkvaliteter. Men genom en mängd små eller stora förskjutningar och brott punkterar Kjaerstad den linjära utvecklingsromanens logik. Berättelserna förgrenas och glider in i och ut ur varandra, korsar tid och rum, integrerar andra medier såsom radio, film och dataspel, återvänder till sitt stabila centrum för att snabbt hitta oväntade flyktvägar mot nya äventyr. För texten är i grunden just en äventyrsberättelse, en påminnelse om att litteraturen, också när den innehåller mycket svärta, kan vara en fest.