Litchifrukt bakom mystiska dödsfall

En litchiförsäljare i Gauhati, Indien. Foto: Anupam Nath/AP

Nu visar forskning att dödsfallen berott på att barnen ätit den lilla frukten litchi på tom mage, rapporterar BBC.

De till synes friska barnen i den nordliga delstaten Bihar har – under mer än 20 års tid – plötsligt drabbats av plötsliga kramper och förlorat medvetandet. Hälften av dem har avlidit och deras fall har förbryllat läkarna.

Enligt en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, förgiftades de av den lilla stenfrukten litchi.

De flesta av offren har varit fattiga och ätit fallfrukt från litchiodlingar i regionen. Litchin innehåller ett gift som påverkar kroppens förmåga att producera glukos. Det påverkade barnen, vars blodsockernivåer redan var låga eftersom de inte hade ätit middag, enligt studien. De förlorade medvetandet till följd av störd hjärnfunktion, så kallad encefalopati.

2015, då orsaken till dödsfallen hade börjat utredas, kom myndigheterna med en uppmaning att försöka ge små barn i regionen kvällsmål och ett begränsat antal litchifrukter varje dag. Sedan dess har antalet barn som insjuknat med symtomen minskat från omkring 100 till 50 per år, rapporterar The New York Times.