Lista: USA i täten bland utländska julöl

Betyg: 5 av 6

Stone Xocoveza For the Holidays & New Year

nr 11420, 33 cl, 30,50 kr (92,42 kr/lit), 8,1%, Stone Brewing, USA/Tyskland

En trevlig porter med massor av choklad och vanilj, söt men med en trevlig tvist av pasillachili (den torkade frukten av chilaca som ibland kallas för chile negro). Kavring, kaffe och kanel ingår också i smakpaletten i den här brygden som är en tolkning av ”Mexican hot chocolate”. Rätt oklart dock vad det hela har med julen att göra och burken leder heller inte tankarna på rätt spår ...