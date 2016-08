Lista: Har du Sveriges värsta elavtal?

Foto: Johan Nilsson / TT

Inte mindre än 600 000 svenskar betalar tillsvidarepris, eller så kallat anvisningspris, på el. Det är det avtal hos elhandelsbolaget den konsument får som inte själv valt något avtal. Och det kan gräva djupa hål i fickorna.

Enligt nya beräkningar från elbytarsajten Elskling betalade ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh per år i snitt 102 öre per kWh, inklusive energiskatt och moms, under 2015. Det kan jämföras med snittet på 73 öre per kWh, som motsvarande kundkategori med rörligt elpris betalade under året.

– Det motsvarar en besparing på 5 800 kronor, men det bör tilläggas att hushåll som gör ett aktivt val av avtal med största sannolikhet sparar ännu mer än detta medelvärde. De väljer troligen ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Faraz Azima, vd för Elskling.

Också den som under förra året valde fast avtal betalade under fjolåret mindre per kWh än den som hade anvisningspris. Den som tecknade ett fast avtal i januari 2015 fick ett medelpris på 87 öre per kWh.

– Kunderna som tecknade detta avtal sparade 3 000 kronor jämfört med om det hade legat kvar på anvisningspris.

Här är listan med de tio bolag som har de högsta anvisningspriserna i hela landet. Priserna är beräknade för en lägenhet med en förbrukning på 3 000 kWh per år i elområde SE3.

Bolag Pris/kWh SkyllbergsKraft 146 öre Almnäs Elhandel 144,75 öre Hallstaviks Elverk 138,25 öre Grästorps Energi 137,33 öre Elverket 137,04 öre Telge Energi 135 öre Göta Energi 132,29 öre Kristinehamns Energi 132,29 öre Mälarenergi 131,50 öre Bodens Energi 131,50 öre Källa: Elskling.se