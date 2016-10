Lista: Han har lägst IQ av USA:s presidenter

5) Harry Truman (1945 – 1953)

Harry Truman framför mikrofonen då presidenten annonserade att Japan kapitulerat. Foto: TT

Uppskattad IQ: 127.55

Truman föddes i en jordbrukarfamilj i orten Lamar, Missouri, och fick ingen möjlighet att studera på universitet. Han arbetade under flera år som farmare och deltog sedan i första världskriget som reservofficer i artilleriet. Han tjänstgjorde en tid vid den franska fronten.

Väl hemma igen tog han arbete i en herrekiperingsaffär och blev med tiden lokalpolitiker. 1934 valdes han in i senaten och blev vicepresident 1944. När president Franklin D. Roosevelt avled 1945 blev Truman automatiskt ny president. Han återvaldes genom en överraskande seger i presidentvalet 1948. Dessförinnan hade han lagt fram Trumandoktrinen som gick ut på att USA skulle stödja Grekland och Turkiet med pengar och vapen för att stödja hotet från kommunismen. Deltagande i Koreakriget skedde också under Trumans tid som president. Inrikespolitiskt försökte han lägga fram en allmän sjukförsäkring, New Deal, som dock stoppades av republikanerna i kongressen.

