Europas 11 mest korrupta länder

11. Italien – maffians ”lagliga” verksamhet oroar

Salvatore Lo Piccolo grips av polis 2007. Lo Piccolo ska ha varit en av maffiagruppen Cosa Nostras ledare. Foto: TT / NTB Scanpix

Italiens problem med korruption kan delvis förklaras av det sydeuropeiska landets maffia-organisationers dolda makt över delar av samhällslivet.

Under de senaste åren har landets otaliga brottssyndikat satsat på att ”legalisera” sin verksamhet, vilket bland annat har lett till att dessa kriminella organisationer har satsat stora resurser på att försöka lägga vantarna på statliga kontrakt.

Corruption Perceptions Index Årligen publicerar den icke-statliga organisationen Transparency International sitt ”corruption perceptions index”. Indexet baseras på ländernas ”upplevda nivåer av korruption, som bestäms av expertbedömningar och opinionsundersökningar." Organisationen definierar korruption som ”missbruk av offentlig makt för privat vinning”.

Enligt Center for the Study of Democracy är den organiserade brottsligheten inte orsaken till korruptionen i landet. Istället utnyttjar maffian den på förhand existerande korruptionen inom de ekonomiska och politiska sfärerna för att öka sitt eget inflytande över samhällslivet. De kriminella organisationerna sysslar alltså med konventionell kriminell verksamhet, såsom drogsmuggling och utpressning, och försöker samtidigt utöka sitt inflytande över det lagliga företags- och samhällslivet.

På Sicilien tros den kriminella organisationen ”Cosa Nostra” och det löst sammansatta och våldsamma nätverket ”La Stidda” utöva stor makt över det lokala näringslivet. På det italienska fastlandet har enligt uppgift andra kriminella organisationer, såsom ”’Ndrangheta” och ”Sacra Corona Unita”, stort inflytande i gränslandet mellan laglig och olaglig verksamhet.

Enligt Transparency International är mutor tämligen vanligt förekommande i landet. Många av dessa kan förmodligen sammankopplas med maffians försök att påverka ledande opinionsbildare såsom företagare, samhällsekonomiska analytiker och politiker.

