Lista: De stal rampljuset i näringslivet 2016

Janet Yellen

Får hon sitta kvar som chef för amerikanska centralbanken Federal Reserve, eller kommer nye presidenten Donald Trump att byta ut henne? Beskedet hittills är att Janet Yellen har godkänts av senaten för en fyraårig mandatperiod och att hon avser att sitta kvar på sin post under hela den perioden.

Yellen har varit chef för Fed sedan februari 2014. Under den tiden har USA har brottats med svåra bekymmer. Ekonomin har liksom inte velat ta sig, och Janet Yellen har använt det vapen hon har – räntan. Styrräntan har varit extremt låg under lång tid. Den 14 december kom så den andra höjningen av räntan sedan finanskrisen vilket tyder på att ekonomin är på god på väg tillbaka. Hon ser tre räntehöjningar framför sig under 2017, jämfört med tidigare två.