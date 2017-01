Linköping mosade Skellefteå

Linköping fick jubla mot Skellefteå AIK. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Efter att ha nollat Skellefteå tog östgötarna sin sjunde seger på åtta matcher efter nyår.

– En riktigt stabil laginsats, framhåller målvakten Marcus Högberg efter 3-0.

Skellefteå hade sju raka segrar innan torsdagens omgång, medan Linköping vunnit sex av de sju senaste omgångarna.

Med andra ord var det som upplagt för en het drabbning mellan lagen som jagar en topplats i SHL.

Första perioden var det klar fördel för LHC, som vann skotten med klara 14–6 och tog ledningen genom Ken André Olimb.

Den norske landslagsanfallaren styrde in pucken förbi en annars storspelande målvakt i Joni Ortio.

– Vi börjar lite passivt, men jobbar oss in i det. Sista tio tar vi med oss. De har mycket fart och vi får inte gå bort oss med tredjegubben så de får ställa om på oss, sade Olimb till C More.

Gästernas Joakim Lindström, som toppar SHL:s poängliga, var inte alls nöjd med prestationen:

– Vi har mycket att förbättra, vi är för passiva och behöver vinna fler närkamper, komma med mer fart och släppa pucken till rätt kille, kritiserade han till C More i första pausen.

Skellefteå höjde sin nivå i mittakten – men LHC agerade väldigt stabilt i både i försvars- som målvaktsarbetet genom Marcus Högberg.

Backen Niclas Lundgren såg till att östgötarna kopplade greppet genom att panga in 2-0 i nättaket, assisterad av Olimb.

– Det var på tiden, synd att det inte händer oftare, log Lundgren efter sin första fullträff i den blåvitröda dressen.

Linköping kontrollerade de avslutande 20 minuterna och Mathis Olimb ökade på till 3-0 efter en tavla av Ortio.

– Vi gör ett solitt defensivt jobb, vilket är vår uppgift jag och min kollega. Vi har fått ordning på försvarsspelet och lagt anfallsspelet åt sidan för där vet vi att vi är starka, förklarade Linköpings backjätte Eddie Larsson till C More.