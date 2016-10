Lilian, 70: Var ett helvete, speciellt som ung flicka

Foto: AP

”Hade jag väntat kanske vi hade varit gifta idag”

Samtliga av mina relationer har tagit slut i samband med pms. En känsla av totalt mörker och depression kan prägla upp till två veckor i månaden. Man vill bara be sin partner dra åt helvete. Allt, minsta lilla petitess, blir en enorm trigger som förstör minuter timmar och dagar. Jag brukade be mitt ex att hänga handdukar på ett speciellt sätt och att ställa in i sina skor i garderoben. I ”vanliga” fall blev jag inte galen, om än lite irriterad över att det inte alltid blev gjort. Men så kom det dagar då jag kunde ligga gråtandes på badrumsgolvet i frustration och tänka att det var dags att göra slut. När jag tänker tillbaka på de uppbrott som jag gått igenom är det med en känsla av stor sorg och tomhet eftersom det ofta varit överilat och okontrollerbart, hade jag väntat några dagar kanske vi varit gifta idag. För det blir inte bättre med en annan partner. Pms:en är densamma.

Elsa