Lika men olika

Olika spelregler Foto: Nikolai Linares

Vi tänker oss att de nordiska länderna är snarlika - men det finns stora skillnader.

Regeringspartiet Venstre redovisar inför sitt partimöte i helgen sina externa bidragsgivare och nyhetsbyrån Ritzau berättar:

Blandt bidragyderne er en række store erhvervsorganisationer. Blandt andre Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer og Tobaksindustrien.

Men også nogle af Danmarks største virksomheder og rigeste familier spytter velvilligt i Venstres partikasse.

Det gælder blandt andre A.P. Møller-Mærsk, Lego-familiens overhoved Kjeld Kirk Christiansen, Harboes Bryggeri, ventilkoncernen AVK med milliardæren Niels Aage Kjær i spidsen og Arp-Hansen Hotel Group, der ejer flere hoteller i København.

Som partisekretær står Claus Richter i spidsen for Venstres partiorganisation, og han kan glæde sig over, at Venstre har overhalet Det Konservative Folkeparti som det parti, der får størst partistøtte fra erhvervslivet.

Som en del af støttereglerne skal partierne oplyse navn på bidragydere, der giver over 20.000 kroner. De har dog ikke pligt til at oplyse, hvor meget de enkelte bidragydere har givet.

Alltså: Venstre får störst bidrag från näringslivet och regelverket kräver att ett parti anger vilka donatorer som ger mer än 20 000 kronor - men inte hur mycket däröver.