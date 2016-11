Foto: Ingvar Svensson

I april 1972 hörde jag Leonard Cohen i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Sedan dess har han följt mig, fast jag aldrig hörde honom live igen. Lågmäldheten och närheten i hans sånger gör skivan och skivspelaren och ideala; sångerna är inte bara ”Songs from a room”, som hans andra album hette, utan också for a room: lyssnarens eget, intima och inre.

Fast kunde jag göra en resa i tid och rum hade jag velat höra hans konsert vid Lissadell House på Irlands västkust sommaren 2010. Jag hittar delar av den på Youtube. Cohen citerar några diktrader: ”The light of evening, Lissadell, / Great windows open to the south, / Two girls in silk kimonos, both / Beautiful, one a gazelle.” Publiken jublar, känner igen orden som början av William Yeats dikt om de båda systrarna Eva och Constance som bott på herrgården; 1916 dömde engelsmännen Constance till döden för hennes deltagande i Påskupproret men hon benådades.

Efter raderna av Yeats – ”en poet jag först läste i Montreal för 50 år sedan” – sjunger så Cohen sin ”Anthem”: ett fenomenalt framförande, så annorlunda mot det jag länge tänkt mig som det bästa möjliga: Perla Batallas och Julie Christensens cover vid Sydneykonserten 2005, det finns i Lian Lunsons dokumentär om Cohen ”I am your man”.

”Anthem” har den ofta citerade refrängen ”There is a crack, a crack in everything, / That’s how the light gets in”. Orden är stor tröst. När Cohen skrev dem var han förstås bekant med den Yeats som låter sin diktade Crazy Jane säga: ”For nothing can be sole or whole / That has not been rent”. Att bli hel, hitta ljuset, är möjligt genom det trasiga, tack vare det trasiga, bara så.

Gnäll är det sämsta svaret på lidande.

I somras intervjuade David Remnick på The New Yorker en svårt cancersjuk, men vital och humoristisk Cohen, intervjun finns på tidningens hemsida. Remnick frågar vad Cohens judiska bakgrund betytt för hans poesi. Först avvisar Cohen tanken på religiösa budskap i sina sånger, som han brukat göra i intervjuer. Men så nämner han den judiska kabbalan och idén att skapelsen är en gigantisk katastrof: Gud skapade världen genom att slå sönder sig själv i ett oändligt antal bitar och ”the specific task of the Jew is to repair the face of God”, säger Cohen. Att göra Guds ansikte – det vill säga allt vi ser omkring oss och inom oss – helt igen, man kunde läsa raderna från ”Anthem” så. Fast Cohen är ”en sökare som hämtat inspiration från mängder av källor”, säger Remnick. Att göra poeter till profeter går inte, de är friare, mer svårfångade än så.

Under sin klostertid som lärjunge hos zenbuddisten Sasaki Roshi i Kalifornien lärde sig Cohen en viktig sak: ”to stop whining”, sluta gnälla. ”Gnäll är det sämsta svaret på lidande”, menar han. Hans sista sånger är lätta i tonen och drastiska till sina utsagor. Ingen självömkan, inget gnäll. ”I am leaving the table, / I am out of the game”, sjunger han. I det stora spelet Livet finns inga vinnare. Det finns bara förlorare, fast ibland sköna sådana.