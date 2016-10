Leonard Cohen: ”Redo att dö”

Leonard Cohen. Foto: Drago Prvulovic/TT

Den 21 oktober släpps den 82-årige artistens nästa album "You want it darker". I en intervju med The New Yorker säger Cohen att han har tillräckligt med färdigskrivet låtmaterial för att göra ytterligare musik, men att det känns avlägset.

– Den stora skillnaden nu är närheten till döden. Min naturliga inställning är att avsluta saker jag påbörjat. Jag tror inte jag kommer att kunna färdigställa de låtarna. Kanske, vem vet? Jag är redo att dö. Jag hoppas att det inte blir alltför obekvämt.

Leonard Cohen säger också att han troligtvis inte kommer att turnera mer.