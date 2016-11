Leonard Cohen död: ”En av de mest högaktade”

Leonard Cohen blev 82 år gammal. Foto: AARON HARRIS/AP

"Det är med djup sorg vi meddelar att den legendariske poeten, låtskrivare och artist Leonard Cohen har avlidit. Vi har förlorat en av musikvärldens mest högaktade och produktiva visionärer", står det på hans officiella Facebooksida.

En minnesstund kommer att äga rum vid en senare tidpunkt i Los Angeles, USA, där han var bosatt.

"Familjen begär avskildhet under sin tid av sorg", står det.

Så sent som under hösten kom Cohens senaste album "You want it darker". Det var hans 14:e album i ordningen och uppföljare till 2014 års "Popular problems".

Cohen var en innovativ artist som upprepade gånger ändrat stil under sin 60 år långa karriär. Några av hans stora hits är sångerna "Suzanne" och "Bird on a wire" som han släppte på 1960-talet och -70-talet medan låtar som "Hallelujah" och "I'm your man" kom på 1980-talet.

Många grupper och artister har gjort covers på "Hallelujah" sedan dess.

Foto: Evan Agostini / TT

Även under 2000-talet fortsatte Cohen att förnya sin stil, men ämnen som kärlek, religion och konflikter fortsatte att prägla hans texter.

Cohen var 22 år gammal när han debuterade som poet. Han skrev flera diktsamlingar och romaner innan han släppte sitt första album, "Songs of Leonard Cohen" 1967.

Han har sålt över 60 miljoner album världen över.

2008 tog han plats i The Rock and Roll Hall of Fame i USA.

"Leonard Cohen var en enastående konstnär vars fantastiska och originella verk har omfamnats av generationer av fans och artister", skriver han skivbolag Sony Music i ett uttalande.

I oktober publicerade New Yorker en intervju med Cohen i vilken han citerades säga "jag är redo att dö, jag hoppas att det inte blir alltför obekvämt".

Men under ett evenemang på det kanadensiska konsulatet i Los Angeles några dagar senare passade Leonard Cohen på att förklara sig närmare.

– Jag sade nyligen att jag är redo att dö. Jag tror att jag överdrev, sade Cohen, och tillade att han hoppas leva till 120 års ålder.

Artisten hyllas nu på Twitter av kändisar och fans.