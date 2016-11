Leonard Cohen begravd i Montreal

"Hineni, hineni, my lord" ("här är jag gud" på hebreiska) och andra textrader från låten "You want it darker" från hans senaste album, som kom i september, lästes upp i stället för bön under en traditionell judisk ceremoni.

Han begravdes senare vid den judiska kyrkogården Shaar Hashomayim vid sluttningarna av Mount Royal i hans födelsestad Montreal, bredvid sina föräldrar, mor- och farföräldrar och äldre släktingar i enlighet med vad han tidigare önskat.

Uppgifterna om hans död kom först efter det att begravningen skett, och sedan nyheten blev känd har Cohen hyllats av en hel värld.