Musikern Leon Russell död – blev 74 år

Foto: Evan Agostini/AP

Dödsfallet bekräftas av Russells hustru på hans officiella hemsida.

Leon Russell inledde sin karriär bakom kulisserna på 1960-talet. Han hörs spela på många av den legendariske producenten Phil Spectors inspelningar och satt även med i studion tillsammans med band som The Byrds, Paul Revere & The Raiders och Gary Lewis & The Playboys, samt var med i George Harrisons band under den berömda stödkonserten "Concert for Bangladesh" 1971 innan hans egen solokarriär tog fart.

Russells låt "A song for you", från hans självbetitlade debutalbum, har tolkats av artister som Ray Charles, Willie Nelson, Donna Summer och Simply Red.

Annons X

2011 valdes Leon Russell in i Rock and Roll Hall of Fame.