Leksands sköna revansch

Känslorna var upprörda hos Leksand efter lagens möte kvällen innan då man under slutminuterna släppte in matchens enda mål. Upprinnelsen till upprördheten var att backen Joe Piskula tilldömts fem minuters utvisning samt matchstraff efter en kollision med Karlskronas forward Filip Cruseman efter avblåsning. På lördagskvällen drabbade lagen åter samman i del två av detta "back to back"-möte.

– Vi kände alla direkt efter slutsignalen senast att vi ville att den här matchen skulle spelas omedelbart, vi var beslutsamma i att vi skulle åka ned och vinna den, säger Jesper Ollas till TT.

Karlskrona sökte febrilt efter vägen att få fart på sitt målskytte och skapade några bra chanser under den inledande perioden men Atte Engren i Leksands mål storspelade.

– Jag tycker ändå vi hade god kontroll, säger Engren.

Leksand såg ut att ha omvandlat ilskan från kvällen innan till beslutsamhet att kämpa om varje kvadratmeter av isen. I början av den andra perioden stack man upp i ett anfall som slutade med att backen Patrik Norén gav laget ledningen via ett handledsskott. Norén fick god hjälp av lagkamraten Tobias Forsberg som föredömligt skymde sikten för Karlskronas målvakt Johannes Jönsson.

Karlskrona såg alltmer ängsligt ut för varje minut som spelades samtidigt som Leksand såg ut att må väldigt väl och kontrade farligt. Karlskronas ängslighet gled efterhand över till frustration och man drog på sig utvisningar. I spel fem mot tre fastställde Benjamin Youds jumbolagets segersiffror.

– Den blev en bra dag för oss, säger Atte Engren.

Leksand ligger alltjämt kvar på jumboplats i tabellen men Jesper Ollas ser med förtröstan fram emot fortsättningen av säsongen.

– Innan landslagsuppehållet nyligen gjorde vi några bra matcher även fast vi förlorade. Nu har vi börjat plocka lite poäng också. Många utifrån säger andra saker men vi har något att bygga på som vi tror på och har en härlig stämning i laget, säger Leksands lagkapten.