Jens Lekman. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani / TT

Förutom Lekman deltar bland andra Angel Olsen, Will Oldham och How to Dress Well. Enligt organisationen som ligger bakom projektet går alla intäkter till ändamål som de anser vara hotade av nye presidenten, bland annat till grupper som arbetar för kvinnors och migranters rättigheter.

Jens Lekman är även aktuell med nya albumet "Life will see you now", som släpps den 17 februari.