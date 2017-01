Musicalen "Hamilton" är en stor framgång på Broadway Foto: Joan Marcus

Kenan Malik skriver i The Guardian om spänningen mellan ”demokrati” och ”liberalism”.

På engelska används ofta begreppet ”liberal democracy” som om demokratin alltid leder till en god, liberal ordning.

Även på svenska tror jag att vi ofta i demokrati läser in mer än vad som egentligen hör hemma i begreppet.

Den amerikanska författningen skrevs av män som var mycket medvetna om spänningen mellan demokratin och en enligt deras värderingar god samhällsordning.

Liberaler som de amerikanska författningsfäderna var oroade över att ”massan” skulle leda landet fel, kanske till att man fick en diktator som statschef och överbefälhavare.

Dana Milbank skriver i Washington Post om den frågan på ett sätt som givetvis är avsett att leda till att man tänker på Donald Trump.

Aaron Burr skulle kunnat bli USAs president. I sin krönika skriver Milbank om hur Alexanders Hamilton drev en kampanj för att hans ideologiske motståndare Thomas Jefferson skulle bli president i stället för Burr som hörde till samma politiska gruppering men vars förmåga till gott omdöme Hamilton ansågs obefintligt. Hotet mot den nya staten kom från unprincipled man who would exploit public passions.

Milbank konstaterar att Hamiltons kampanj mot Burr blev framgångsrik:

Hamilton’s intervention gave the country the triumphant presidency of Jefferson, sparing the young nation an unscrupulous man exploiting public passion to usurp power.

I USA diskuteras nu elektorskollegiet som kan te sig föråldrat, men på Hamiltons tid fungerade nivån mellan folkets röst och den instans som då utsåg president som en säkerhetsventil mot dåliga ledare.