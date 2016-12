Ledarredaktionens julläsning

Värme utan sentimentalitet

Foto: Tomas Oneborg

Hur kunde någon rösta på Donald Trump? En del av svaret finns i ”Hillbilly Elegy” (Harper, 2016) av J.D Vance. I den får man följa hans familjs öden. Deras ursprung i appalachernas Kentucky och vägen till Middletown, Ohio. De är fattiga, outbildade och vita. Vance beskriver utbredda missbruksproblem, våldsamheter och tilltagande hopplöshet.

När Trump lovar att behålla industrijobb i USA är det till stor del de här människornas jobb det handlar om. Och under sin kampanj vände han sig, till skillnad från Hillary Clinton, direkt till dem. Som i ett tal i somras: “These are the forgotten men and women of our country. […] These are people who work hard but no longer have a voice. I am your voice!”.

Men även om boken är skriven med värme hänger sig inte Vance åt sentimentalitet. USA:s hillbillies måste själva åstadkomma förändringen. Varken Trump eller någon annan kan göra det åt dem.

Hans eget liv är ett exempel på att det går. Trots den hårda uppväxten har han tagit examen från Yale Law School. Och nu även skrivit en bok som välförtjänt nog har blivit en bästsäljare.

IVAR ARPI