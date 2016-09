Laurie Anderson: Den skrämmande insikten efter 11 september

Laurie Anderson är en amerikansk performance-artist, kompositör och experimentell musiker bosatt i New York. 1981 fick hon en radiohit med ”Oh Superman” och betraktades under 1980-talet mer eller mindre som en popstjärna, men har alltid rört sig någonstans i gränslandet mellan populärmusik, konstmusik och performance-konst.

Född: 5 juni 1947.

Sverigeaktuell: Hennes essäfilm ”Heart of a dog” visas just nu på svenska biografer och i augusti gästade hon Göteborgs dans- och teaterfestival med föreställningen ”Language of the future (Dear Jack)”. I höstas fick den amerikanska koreografen Deborah Hays ”Figure a sea”, med musik av Laurie Anderson, världspremiär med Cullbergbaletten på Dansens hus.

Har uppfunnit: Instrumentet tape-bow violin, en sorts fiol där stråkens tagel bytts ut mot ljudband som gnids mot ett tonhuvud i stället för mot strängar.

Har samarbetat med: Bland andra William S Burroughs, Brian Eno, Peter Gabriel och Lou Reed (som hon också var gift med). Har skrivit musik till film av Wim Wenders och Jonathan Demme.

Svenska rötter: Laurie Anderson har, som efternamnet antyder, svenska rötter. Farfar hette Axel Andersson och ”han påstod att han kom från Stockholm. Men han sa i och för sig också att han startade sin firma när han var elva och gifte sig när han var tolv, så vi vet inte riktigt”. Hon känner igen sig i svenskarna: ”Alla har samma sorts näsa som jag och mina farbröder.”

Oväntade meriter: Blev skönhetsdrottning vid 17 års ålder, då hon korades till Miss Junior Illinois. Blev amerikanska rymdstyrelsen Nasas första artist in-residence.

Minnesvärt citat: ”Det är inte kulan som dödar. Det är hålet.”