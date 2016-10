Inka & Niclas: The Belt of Venus and the Shadow of the Earth

2012 fick de Svenska Fotobokpriset för ”Watching Humans Watching”. Under oktober kommer deras nästa bok ”The Belt of Venus and the Shadow of the Earth”, även denna på tyska kvalitetsförlaget Kerber. Det fotograferande paret Inka och Niclas Lindegård har ställt en hel del ut utomlands. Just nu pågår deras första separatutställning i Sverige. Fotografierna kommer från ett antal olika serier som ingår i den kommande boken.

Det första intrycket så fort man kliver in i galleriet är att det handlar om en korsbefruktning mellan landskapsfotografi och konceptuell konst. Inka och Niclas fortsätter således i samma spår som de gjorde i den prisbelönta boken. Som titeln antyder handlade den om att betrakta människor som betraktar. Platserna var utspridda över hela världen. Island, Tanzania, Gotland, USA:s nationalparker.

”Becoming Wilderness XXXI A”, 2015. Foto: Inca & Niclas / Grundemark Nilsson gallery

Kameran överraskade resenärerna oftast bakifrån medan de själva var upptagna med att studera eller själva fotografera ett landskap, oftast med frånvända ansikten. Det finns däremot gott om ryggtavlor i Inka & Niclas verk. Människorna är endast staffagefigurer i naturens förtrollande grepp. På något sätt skulle det kunna vara ett postmodernt eko av ungrenässansens landskapsperspektiv, där målarna framställde nära och fjärran på samma plats.

Som en fotobok, där bilderna var inramade av reflekterande texter, fungerade ”Watching Humans Watching” väl. Men när de skiljs från de förklarande bakgrundstankarna blir fotografierna mer svårtolkade. Blicken blir nyfiken, men sällan hänförd. Förgäves söker man efter betydelser som kanske inte ens finns där.

Ett liknande dilemma finns i den pågående utställningen. Curator Therese Kellners initierade text gör vad den kan för att rama in bilderna i ett sammanhang. Fotografierna sägs ”presentera olika undersökningar av naturen som kulturell konstruktion och fotografiets roll i den”. Men det blir alltför klurigt att läsa av det ur bilderna.

”Vista Point IV”, 2014. Foto: Inca & Niclas / Grundemark Nilsson gallery

Det kanske tydligaste exemplet på Inka och Niclas konceptuella arbetssätt blir serien ”Vista Point”. Mitten av det avbildade landskapet har förvandlats till ett absorberande svart hål. Märket har uppstått genom att ett mynt blev fastklistrat på linsen. Den fotografiska konsumtionen av landskapet blir som ett brännmärke i fotografiet.

Gräver man tillräckligt djupt finns det en del intressanta tankar i Inka & Niclas undersökande praktik. Problemet är dock att man behöver veta i förväg vad men letar efter för att ha en chans att få skymt av det i själva bilden.