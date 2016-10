Slaget om Mosul verkar vara på väg att vinnas. Islamiska staten gör svagare motstånd än vad många hade trott. Samtidigt utkämpas många mindre slag parallellt. Tre mil sydöst om Mosul, och sex mil väster om kurdiska Erbil, ligger den urgamla staden Qarakosh. Där har kristna bott så länge kristendomen har funnits. När jag senast skrev om staden var det när assyrier, kaldéer och syrianer flydde hit i hopp om att komma undan IS. Det var i början av augusti 2014. Då var Qarakosh den sista stora kristna staden i Irak, med runt 50 000 invånare. Ungefär samma storlek som Eskilstuna. I dag är staden öde.

Mitt i den pågående katastrofen 2014 pratade jag med journalisten och aktivisten Nuri Kino, initiativtagare till A Demand for Action. Han berättade då för mig hur han via en överräckt telefon fick prata med farbror Gewargis, över 70 år gammal, som befann sig i Qarakosh:

”De sade att vi kunde lämna Mosul utan att råka illa ut, men vi blev stoppade vid en checkpoint. Där tog de allt ifrån oss. Armbandsur, mobiler, smycken och till och med min brors skor. Vi kom till Qarakosh till fots, över 20 kilometer. Vi är helt slut och här är det ont om vatten, nästan ingen el och det stinker av svett och kroppsvätskor i kyrkan där vi bor. Och det var ju bara några veckor sedan som Mosul tömdes på all sin kristna befolkning, var kan vi finna frid? Varför har världen vänt oss ryggen? Snälla gör vår röst hörd, låt världen veta hur vi blir behandlade.”

Men världen lyssnade inte. Qarakosh föll till IS. Hela Nineveslätten tömdes på kristna, assyrier, syrianer, kaldéer, shabak, mandéer. Jezidierna vet vi hur det gick för. Hundratusentals flydde, många dog. Men det räckte inte för IS att fördriva, förslava och förinta människorna. Alla spår av dem skulle förgöras. Mar Behnam-klostret i Qarakosh byggdes på 300-talet, men den 19 mars förra året lade IS upp en video på hur de totalförstörde det. 1700 år av gudstjänster, nu borta. Nu tystnad. Kvar finns bara stenar och grus. Inne i Mosul har IS systematiskt förstört många uråldriga kyrkor, eller byggt om dem till moskéer.

Innan Saddam Husseins fall fanns 1,3 miljoner kristna kvar i Irak. Nu återstår ett par hundra tusen, om ens det. Även om IS drivs bort finns andra hot kvar. Irak och Mellanöstern blir alltmer sekteristiskt. Grupptillhörighet betyder mer och mer. Och de kristna i Irak är få och har få lojala vänner. Gud ska veta att vi i väst inte hjälpte dem när det behövdes som mest. Men det kan vi ändra på nu.

Så kom nyheten. I tisdags befriade den irakiska armén Qarakosh. Bland styrkorna som deltog finns kristna miliser. IS drivs bort i Mosul. De drivs bort i hela Irak. Men om de kristna i Irak ska ha någon framtid behöver de ett självstyre på Nineveslätten. Då behöver de omvärldens hjälp. Låt kyrkklockorna ringa igen i Qarakosh. Låt dem ringa i Mosul. Låt dem inte tystas igen.