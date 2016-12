Lastbilen körde rakt in i julmarknad – minst nio döda

En lastbil har kört rakt in i folkmassan vid julmarknaden vid torget Breitscheidplatz i västra Berlin. Händelsen inträffade i anslutning till Kurfürstendamm vid Kejsar Wilhelms minneskyrka.

Minst nio personer har omkommit, enligt tyska polisen. Omkring ett 50-tal människor ska ha skadats. Tyska medier rapporterar om kaotiska scener från platsen med många skadade människor som ligger nere på marken bland spillrorna från nedkörda marknadsstånd.

– Jag hörde ett högt ljud och gick sedan vidare på julmarknaden och möttes av kaos, säger Jan Hollitzer, vice chefredaktör för Berliner Morgenpost till CNN.

Platsen är avspärrad och polisen liksom räddningstjänst och ambulanser är på plats.

Den person som misstänks ha kört lastbilen har gripits, och ytterligare en person som befann sig i långtradaren dog i samband med att marknaden rammades, uppger en polistalesperson i tysk tv, enligt Reuters.

På sin Facebooksida skriver den svenska Victoriaförsamlingen i Berlin att det än så länge inte finns några uppgifter om att svenska medborgare är inblandade.

Församlingen uppmanar också medlemmar att meddela sina anhöriga om att de mår bra.

– Det är fruktansvärt. En chock, säger Berlins borgmästare Michael Müller i intervjuer på attentatsplatsen enligt en livesändning i Berliner Morgenpost.

Via Twitter ber den tyska polisen om allmänhetens hjälp genom att stanna hemma och inte sprida rykten.

Polisens första bedömning är att det rör sig om en attack, rapporterar lokala medier enligt Reuters.

Berliner Zeitung uppger att lastbilen har polska registreringsskyltar.

Ett ögonvittne twittrar om händelsen, som inträffade strax efter klockan 20.

Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am s… https://t.co/CrBPLdHc0W