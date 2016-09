Läsarnas minnen: ”Rädsla för ett tredje världskrig”

Foto: Beth A Keiser/AP

Leif Hamberg: "Skulle fira födelsedag i Palma"

”Råkar vara född 11 september och just den dagen, 2001, fyllde jag 60 år. Min fru och jag skulle fira det i Palma, Mallorca. Strax innan vi skulle gå till ett förbeställt bord på en fin restaurang ringde en av sönerna och nästan ropade: "Kolla teven. Man har flugit in i ett par skyskrapor i New York."

Vi satte på teven och det blev mycket tevetittande den dagen. 11 september är ett datum som förknippas med olika katastrofer och tragiska händelser, och då räknar jag inte in min födelsedag.”