Läsarnas julrim

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Till: Åsa Regnér

Denna present är ett tidtagarur,

en pryl som kan mäta din gränslösa tur

att själv välja stund för ditt toabesök,

spontant kunna bjuda en vän i ditt kök,

de frihetens stunder som gått,

ja, det är gåvan du fått.

Åsa Hagberg, Johannes mamma

Annons X

*

Till: Gustav Fridolin

Paketinnehåll: Spade

Det gjorde knappast någon nytta

att med brunkolsbiten hytta.

Nej, bättre då att gräva ner den

så man inte längre ser den.

Och att gamla eller nya kunden

ej fortsatt gör som hunden.

Curt Thorstrand

*

Till: Kent Ekeroth

Julklapp: 0,75 liter vatten

Passligt kan

ett helrör vara

– även sent på natten

förutsatt att

ingen fara

– uppstår utav vatten

Sören Zackrisson

*

Till: Rikspolischef Dan Eliasson

Tiden går, det gör poliserna med

Hur ska RPC få till fler?

Med penna och ritpappersrulle lång och bred

Kan Dan Eliasson rita tiotusen anställda eller mer

Till: inrikesminister Anders Ygeman

En inrikesminister boende här i Sverige

Sitt bästa gör för att under ska ske

Men att polisens problem lösa

Utan att med medel slösa

Nä, då kan en korsordstidning avkoppling ge

Bibi Öhrlund

*

Till: Lantbruksminister Sven-Erik Bucht

Julklapp: En halvårsprenumeration på Fiskejournalen

Mången idgrift

i denna tidskrift.

Björn Alfredsson

*

Till: Jämställdhetsministern

Julklapp: Ett politiskt jämställdhetspaket

Hej tomtegummor slå i glasen och låt oss jämlika vara

en liten tid, det har vi kvar

tills vi får status likt tomtefar!

Bengt Ahrnstedt

*

Till: Jonas Sjöstedt

Julklapp: en grundkurs i företagsekonomi

Hoppas även du i framtiden välja får

Till vilken skola barnen varje dag går

Efter lektionen kanske du äntligen förstår

Fritt skolval gör att barnen bättre mår

Anders K

*

Till: Donald Trump

Julklapp: En ny nationalsång

The Star-Spangled Banner

O say can you see ...

is nothing but slander

That’s clear to me

So here I give you

Right in your face

a new national anthem:

Amazing Disgrace

Lars Ellborg

*

Till: faster Lejla

Julklapp: en brevvåg

Du kära faster Lejla,

som aldrig lärt dig mejla

men litar på Post Nord än

när breven delas ut,

nu kan du väga orden

och avgöra på grammet

hur säkert du får fram ett

Godjul i konvolut!

Inger Wallertz

*

Till: Bashar al-Assad

Julklapp: En kjortelflik

Syrianen Bashar Al-Assad

du våldets regissör, ej glömd,

till Dantes sjunde krets förpassad

föraktad, hatad och fördömd.

Men fäller du en tår av ånger

så torka med en kjortelflik

från flickan som sjöng sorgesånger

i famnen på ett bloddränkt lik.

Lars Hammar

*

Till: François Hollande

Julklapp: En parlör

En fransman har det inte lätt

att ryssens namn uttala rätt,

om det låter som putain

då kan det gå därhän

att den ryska björnen ryter till

och fransosen kallas imbecill.

Lars-Gunnar Nilsson

*

Jullimerick

Statsminister Löfven var på LO:s julfest,

klappen med pennan han tyckte var bäst.

Den kan va´ bra att ha,

nu när ryssen Gotland ska ta,

till att skriva en skarp protest.

Mikael Kirsch

*

Till: den tillträdande presidenten i USA

Åt den nyvalde presidenten Trump

skänker jag en cykelpump

Skulle politiken smått fallera

kan han pumpa upp sig ännu mera.

Bo Richard Lundgren

*

Till: en ny rekryt

Julklapp: en pannlampa

Då det mot kvällen bliver svart

Man inte kommer någon vart

Då vet vi något som kan hjälpa dej

Ta bara på dej denna grej

Men fast du finner lätt en stig

Ta aldrig med den ut i krig

Ty då kan lätt den lede fi

Ge fyr med sitt artilleri

Ulf Ulfvarson

*

Magdalena på Finansen

får en kram från trogna fansen,

dom betalar med ett skratt

världens högsta skatt.

Peter Hultqvist ger jag ett par jeans

av de allra svalaste som finns

utifall han stannar kvar i

ner i Södern på safari.

Statsministern får biljett

till en munter operett

så han ändrar sitt beteende

och tar fram ett litet leende.

Lars Vilks behöver stöttas,

ja må han ej förtröttas!

Så därför slår jag in

paket med Plockepinn.

Till vår vän Nobel

ger vi en modell

av ett fint palats

fast på annan plats.

Ragnhild Rosenius