Läsarkommentar om transsexuella

Med anledning av Ivar Arpis ledare ”Transaktivister med vetorätt” (2/10) har en läsarkommentar från den S-märkte debattören Lukas Romson inkommit.

Ivar Arpi utgöt sig i söndagens Svenska Dagbladet om en rörelse han finner hatisk och drevande rörelse, nämligen transrörelsen.

Till intäkt för sin tes tar han som exempel på händelser i USA samt det drev som drabbade Kajsa Ekis Ekman när hon i sin bok Varat och varan underförstått kallade transkvinnor för män i kvinnokläder.

Låt mig först klargöra att hatretorik och drevande är förkastligt. Rättmätig ilska över att som transperson än en gång få sin identitet förnekad bör inte övergå i hot och hat. Det är varken värdigt eller konstruktivt att förfalla till sin meningsmotståndares låga nivå och smäda eller smutskasta en skribent för att hon själv smutskastar och misstänkliggör transpersoner. Hot är heller aldrig okey.

Men, jag följde debatten om Ekis rätt noga. Och menar nog att den stora majoriteten som klev över gränsen från seriös kritik till otrevligt hat var cispersoner, vanligen unga feministiska ciskvinnor. Det säger sig också själv att oavsett vad transpersoner i USA gjort så kan knappast svensk transrörelsen ställas till svars för det. Transrörelsen i Sverige är tämligen liten och har begränsade resurser. Det finns inga drev eller konkreta hot som alls kan kopplas till rörelsen. Att ställa den svenska transrörelsen till svars för vad transpersoner i USA eller feministiska ciskvinnor inom den utomparlamentariska vänstern gör är lite som att ställa Ivar Arpi till svars för vad krönikörerna i den brittiska tabloidpressen skriver. Guilt by association är inte ett bra argument.

Arpi går dock längre än så. Han är så mån om att misstänkliggöra transrörelsen att han anklagar rörelsen för att vara faktaresistent. Och hänvisar till något han själv menar är ”forskningsresultat som utmanar en ideologisk konsensus”, nämligen Ray Blanchard teori om autogynefili. Problemet är bara att teorin inte på något sätt är etablerad forskning. World Proffessional Association for Transgender Health, WPATH, den organisation som ansvarar för de internationella behandlingsriktlinjerna och samlar världens ledande kliniker och forskare inom området transsexualism/könsdysfori, stödjer inte på något sätt teorin eftersom den saknar stöd i forskning. Organisationen menar också att teorin stigmatiserar transpersoner. Jag uppfattar också att de svenska läkarna inom området inte på något sätt stödjer Blanchards teori och den är kraftigt kritiserad av flera forskare, däribland Dr Charles Moser(1), Larry Nuttbrock, Walter Bockting, Mona Mason, Sel Hwang, Andrew Rosenblum, Monica Macri och Jeffry Becker(2).

Det är anmärkningsvärt att Arpi publicerar en text som står i strid med etablerad vetenskap inom ett området där han rimligen saknar egen kunskap. Man kan med rätta fråga sig vem det egentligen är som är faktaresistent.

LUKAS ROMSON, transman och jämlikhetskonsult

[[1]] Autogynephilia in Women, Dr. Charles Moser, Journal of Homosexuality, vol 56, 2009, issue 5

[[2]] A Further Assessment of Blanchard’s Typology of Homosexual Versus Non-Homosexual or Autogynephilic Gender Dysphoria, L Nuttbrock, W Bockting, M Mason, S Hwang, A Rosenblum, M Macri, J Becker, Arch Sex Behav. 2011 Apr; 40(2): 247–257.