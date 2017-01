Läsarfynd i SvD:s arkiv: "Jag nästan skrek av lycka"

"Blev plötsligt fyra år äldre..."

Per Ekstedt i SvD 1952.

Per Ekstedt mejlade in följande: ”Jag blev lycklig när du och SvD presenterade första artikeln med första sidan av SvD och att ni lyckats digitalisera alla årgångar. Visste att det varit på gång länge och väntade bara på att det skulle bli publikt. Jag har haft anledning att under de senaste 20 åren försökt hitta tidningsartiklar från 40–50 talet som handlat om mig själv men även om betraktelser och reportage från orten Bohus-Malmön på västkusten. Jag är aktiv i hembygdsföreningen där och är redaktör för en tidskrift som heter ”Kaprifolen” och där vi publicerar historiskt material. Jag har i SvD-arkivet hittat en massa intressanta artiklar som kanske kunde vara av intresse för dig och "arkivfynden". Min far Tage Ekstedt arbetade på SvD som redaktör. Han var ansvarig för Marginalen och skrev allmänreportage. Min far samlade inte på urklipp av sina artiklar, men väl kunde fotografier från reproavdelningen hamna i sekretärens nedersta låda och sedermera i en minnenas koffert. Ett kort som jag sparat och som sen blivit stoff för en artikel i ovannämnda "Kaprifolen", visade mig som 8-åring i en bohus-eka fylld med makrill. Tyvärr fanns ingen artikeltext med och jag har alltid undrat vad artikeltexten handlade om? Och nu kan jag tack vare sökning i SvD:s digitala arkiv få fullträff.

I SvD den 31 juli 1952 på sid 3 hittar jag bild och text. Att jag Pelle står i ekan som är proppfylld till bredden med makrill och håller upp en makrill med rubriken "Middagsmaten räddad" och samtidigt får veta att det nog är den bästa fiskefångsten sen 1916 gör ju inte värdet mindre när bildreportagetexten kommer fram!”.

Se hela förstasidan här (SvD Premium)

”Reportagefotot i tidningen är inte så tydlig men kvaliteten på det sparade svartvita fotot är i en klass för sig”:

Per Ekstedt. Foto: Privat

”För att knyta ihop säcken så blev min bild på mig själv i ekan ett reportage i Kaprifolen 2016 med rubriken ”När makrillen stimmar i fjorden etc..”. Lustigt nog publicerar jag denna artikel och foto ett halvår innan SvD startar sitt historiska digitala arkiv då jag kan hitta texten till bilden. Och inte nog med att jag hittade artikeln och bilden men det blev ju faktiskt en datering av när bilden var tagen och vilken ålder det var på pojken i ekan med makrillen som räddade middagen. I artikeln i Kaprifolen skrev jag att det är en 10-åring som minns när gubbarna fiskar, och sen hittar jag tack vare SvD:s arkiv att jag bara är på sin höjd en 6-åring! Märkligt att man har så dålig uppfattning om hur gammal man är när man tittar på bilder av sig själv som liten pojk! Jag var i och för sig medveten om att jag kanske gjorde mig lite äldre i artikeln men det var för att jag trodde att jag var 10 år när jag minns hur gubbarna fiskade och att det inte skulle vara trovärdigt att en 6-åring skulle minnas så bra alla detaljer. Därför blev jag helt plötsligt 4 år äldre”.