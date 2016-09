Läsare: Så var det att bo på Norra Smedjegatan

Ni fick nyligen en lite annorlunda utmaning när det gällde denna kavajnål:

Så här skrev Rolf S Ödesjö: ”I märket finns bokstäverna M och F (tillsammans med ett par punkter). Obekräftat rykte gör gällande att det skall ha varit igenkänningstecknet för Matteus-Flickorna (i Stockholm). UoIF Matteus-Pojkarna är en sedan länge känd företeelse. Kan den föreningen ha haft sin motsvarighet i just Matteus-Flickorna. Är det möjligt att få uppgiften bekräftad (eller vederlagd)?”.

Det var en knepig utmaning, men Ingela Klingberg kom med följande svar: ”Min pappa var med i Matteuspojkarna i teatersektionen tillsammans med bl a Lasse Lönndahl. Så här såg Matteuspojkarnas nålar ut”:

Calle Wennerström har en liknande fråga som ni gärna får svara på om ni kan. Så här skriver han: ”Jag såg härom veckan att Rolf S. Ödesjö i Göteborg skickat in en fråga angående en nål från Matteus-Flickorna som han önskade få lite mer information om. Jag gör nu samma sak med att skicka in bilder av en kavajnål som min far (Sten Wennerström) ärvt av sin mormor”.

”Nålen i fråga fick pappas morfar, Elis Sundequist från en, för oss, okänd källa. Elis (RNO, f.1893, d.1957) var provinsialläkare i bl.a. Valdemarsvik och Linköping. Enligt en medalj- och myntkunnig på Karlavägen kan denna nål eventuellt vara associerad med någon spansk eller italiensk orden/sällskap, men ingenting definitivt har sagts. Lite kuriosa är att Elis en dag i Valdemarsvik fick besök av en mycket ung Nils Liedholm. Nils föräldrar som var oroliga för sin sjukliga son blev då tillsagda att "pojken måste springa", varpå han började sporta. Jag har funnit liknande avbildningar av St. Maurice kors, som korset det kallas, på medeltida italienska mynt”.

Återigen stort tack till alla läsare för dessa fina historier och bilder!

