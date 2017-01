Larm om vanvård av djur i storfilmer

Organisationens larm gäller vanvård av djur som ingått i produktioner som Harry Potter, Pirates of the Caribbean och Game of Thrones. Foto: Fabian Bimmer/AP

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) grundades 1980 i Virginia, USA, och är med sina tre miljoner medlemmar världens största djurrättsorganisation.

Det enda sättet att försäkra sig att en inspelning är human är att hålla den fri från djur.

Man kämpar mot all form av utnyttjande av djur och har genom åren fått stöd av kända profiler som artisten Paul McCartney och skådespelaren Joaquin Phoenix.

Annons X

Organisationens senaste larm gäller vanvård av djur som ingått i Hollywoodproduktioner. Harry Potter, Pirates of the Caribbean och Game of Thrones pekas ut som filmer där de träningscenter som använts för djuren låtit avföring ligga kvar i burar i flera veckor och inte tillkallat veterinärer när så behövts.

PETA har rapporterat sina iakttagelser till USA:s Jordbruksverk och påpekar uppenbara brott mot den federala lagen om djurs välfärd:

– Djur som används för tv och film har blivit försummade, lämnats hungriga och behandlade som utbytbara tillbehör, säger PETA-chefen Mimi Bekhechi, i ett pressuttalande.

Hon tillägger:

– PETA:s budskap till producenter är att de har ingen aning om vad som händer när kamerorna slutat rulla. Så det enda sättet att försäkra sig att en inspelning är human är att hålla den fri från djur.

Daniel Radcliffe, Emma Watson och Rupert Grint från Harry Potter-filmerna. Foto: Evan Agostini / TT

Organisationen för fram konkreta bevis på vanvård i storfilmerna:

Två katter som användes i filmen Benji tvångsbantades i flera dagar då deras tränare sa att de var ”feta”, vilket ledde till att de tappade fem procent av sin kroppsvikt på bara fem dagar.

Tre grisar, bland annat en som använts i College Road Trip, var gravt underviktiga och gavs inte veterinärvård för blodiga sår på sidan.

Hundar, bland annat en som användes i Hundpensionatet och andra hundar från filmen The Solutrean, som ännu inte haft premiär, lämnades utomhus utan något att sova på trots att temperaturen föll till fem plusgrader.

Fågelburar för rovfåglar, där bland annat ugglan från Harry Potter hölls fången, var smutsiga och hade inte rengjorts från avföring på minst sex veckor.