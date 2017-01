Larm om skjutning på turistort i Mexiko

"Vi uppmanar alla att stanna inomhus och hålla kontakten med era sällskap för att se till att alla är okej", skriver BPM Festival på sitt Twitterkonto.

Den brittiske house-dj:n Jackmaster skriver på Twitter att flera personer har dödats, men den uppgiften har inte bekräftats av mexikanska myndigheter.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM