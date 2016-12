Lärare: Politikerna har fel om skolkrisen

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Claudio Bresciani/TT

Sjunkande skolresultat, låg kunskapsnivå och stora betygsskillnader. Den svenska skolan är i kris och på tisdagen presenteras årets Pisa-rapport, där svenska elever legat under genomsnittet de senaste åren.

Men svaret är inte fler undervisningstimmar och tidigare betyg enligt lärarna själva.

Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. I stället anser 97 procent av de tillfrågade att satsningar på särskilt stöd till elever med behov är en mycket eller ganska viktig fråga för att förbättra kunskapsresultaten.

De politiska öronen är stängda.

På andra plats hamnar höjda lärarlöner, 94 procent anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt, tätt följt av kompetensutveckling för lärare, som 93 procent ser som en mycket eller ganska viktig fråga.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kallar resultatet anmärkningsvärt.

– Den bekräftar de signaler jag får från lärare när jag är ute i skolorna. De åtgärder vi anser är viktiga är inte de som politikerna ser som nödvändiga. Den visar att de politiska öronen är stängda.

Särskilt viktig är satsningen på elever med särskilda behov, menar Jaara Åstrand. Men också att göra yrket mer attraktivt så att fler väljer att bli lärare om till exempel lönerna höjs.

– Vi skiljer oss från många länder, eftersom de största specialpedagogiska insatserna sätts in i årskurs 9 och det är för sent. Lösningen är att lita på lärarnas bedömningar, att möjliggöra för rektorer att sätta in stöd tidigt, men det handlar också om att säkra tillgången till speciallärare och specialpedagoger, vilket inte finns på alla skolor.

De tre åtgärder som hamnar längst ned på listan är frågor som ofta diskuteras flitigt av politiska partier:

Tidigare betyg – 76 procent anser att det är mycket oviktigt eller ganska oviktigt. Fler nationella prov – där motsvarande siffra ligger på 62 procent. Fler undervisningstimmar – 32 procent.

– Jag är otroligt förvånad över att politikerna inte hörsammar och lyssnar på lärarprofessionen, det är lärarna som vet vilka lösningar som krävs. I stället fortsätter man en kamp som handlar om i vilken årskurs betyg ska sättas eller hur många nationella prov man ska ha, men det är inte insatser som hjälper upp kvaliteten eller elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) slår ifrån sig kritiken.

– Det här visar att regeringens prioritering av skolan ligger helt i linje med vad de som gör jobbet ute på skolorna anser behövs, med fler speciallärare och högre lärarlöner, det känns som ett starkt stöd för vår politik.

Han medger att vissa symbolfrågor ofta blir återkommande stötestenar i den politiska debatten.

– Men vi har en skolkommission som låter professionen och forskningen gå i första ledet och har mandat att lägga fram förslag om hur vi ska stärka skolsystemet. När den lämnar sitt slutbetänkande i april kommer det vara svårt för politiker att gå emot den.

Även Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, menar att kritiken är orättvis även om hon anser att nationella prov i årskurs 3 är viktiga.

– Vi har satsat mycket på det lärarna tycker är viktigast. Fler nationella prov och tidiga betyg är inte flaggskeppen, utan det absolut viktigaste vi fört fram är särskilt stöd och högre lärarlöner. Sedan är jag övertygad om att det är viktigt att vi får kunskapsbedömningar som ser likadana ut för alla elever i hela landet, säger hon.

Jaara Åstrand medger att hon är orolig för framtiden för den svenska skolan om utvecklingen fortsätter i samma spår.

– Jag hoppas att vi har politiker som kan besinna sig och föra en dialog med lärarna för att komma fram till vad som krävs, oavsett vad Pisa-undersökningen visar.

Undersökningen Totalt genomfördes 1 547 webbintervjuer med lärare från både gymnasie- grund- och förskolor liksom skolledare och fritidspedagoger i oktober och november, svarsfrekvensen var 54 procent. Av de som svarade var 82 procent kvinnor och 18 procent män.