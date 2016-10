Lärare: Eleverna är en spegling av samhället

Ann Pettersson Foto: Privat

”Jag är läraren som har gett upp” skriver Per Kedland på SvD Debatt. Det är bara att beklaga. Visserligen har Per Kedland arbetat som lärare i 30 år och har all rätt att göra något annat, men att ge upp kan aldrig vara positivt. Jag har varit kollega med Per Kedland på en gymnasieskola i Huddinge och jag är nu inne på mitt fyrtionde år som lärare – först grundskolan i 13 år. Naturligtvis känner jag väl till vad Per Kedland tar upp i sin artikel och tyvärr är den inledande beskrivningen från ett klassrum ofta rätt sann. Men vad är egentligen förklaringen?

Jämförelsen med läget för 30 år sedan måste göras i ljuset av samhällets förändringar. Alla elever fortsatte inte till gymnasieutbildningar, eftersom läget på arbetsmarknaden var ett annat. Det fanns jobb eller lärlingsplatser åt 16-åringar. Inte hade alla elever goda förkunskaper när de kom till gymnasiet, men det fanns tvååriga utbildningar med lägre inträdeskrav att välja. I dag måste alla elever fortsätta på treåriga gymnasieprogram för att ens få ett extrajobb på McDonalds. Jag menar inte att det var bättre förr – men det var annorlunda.

Hur ser samhället utanför skolan ut och hur ser svenskar i allmänhet på kunskap och kompetens? Tekniska hjälpmedel finns runt omkring oss. Huvudräkning och överslagsberäkning är bortrationaliserat, miniräknare finns i mobilen. Varför traggla glosor när det finns Google Translate? Många vuxna har dragit ned på dagstidningsläsning och romanläsning till förmån för nyhetsflöde i bilder och filmer/serier. Vid intervjuer med våra folkvalda politiker verkar de falla in i samma mönster. Hur många betonar egentligen kunskap?

Naturligtvis följer även barn och ungdomar detta. Inte heller framhålls skolan i den allmänna debatten som en viktig källa till kunskap – och i förlängningen har begreppet bildning fallit bort (jo, i politiska debatter nämns ”vi ska ta tag i skolfrågorna” som ett mantra, men vad står det egentligen för?). Bland annat detta gör att lärarna inte får den automatiska respekt som de hade då jag gick på gymnasiet på 1960-talet. Respekten var dessutom ofta blandad med rädsla. Det var inte alltid som lärarna hade förtjänat den genom välvillig inställning till eleverna.

Ett annat ifrågasättande av skolan blev jag uppmärksam på under 1990-talet. Då dök nämligen kundbegreppet upp allt oftare. Det var ingen skillnad på undervisning och annan affärsverksamhet, menade man. Vi skulle se eleverna som kunder på en marknad och skolans roll var att ge kunden vad den ville ha, så att den inte gick vidare till konkurrenten. I dessa tider var konkurrenten en friskola, nu är det vilken skola som helst i och med det fria skolvalet. För en lärare som varit med ett tag blev den nya inställningen förvirrande: från kulturens fanbärare till expedit på stormarknaden. Då reagerade många av oss lärare starkt.

När jag började som lärare fanns det fortfarande ett slags kollektivt tänkande bland eleverna: ”vi är här i skolan för att lära oss saker, ibland är det jävligt tråkigt men vi har inget val, stå ut!”. Någonstans förstod eleverna att kunskap i sig var viktigt, även om alla inte hade samma förutsättningar att nå den. Rester av ett gammalt bildningsideal skulle man kunna kalla det. Men just bildningsidealet – som stammar från folkrörelsernas Sverige – har i dag ersatts med en totalindividualiserad människosyn: jag ska ta mig fram, kunskaperna är inget mål i sig utan bara värt något som medel till något annat, klarar jag mig inte är det mitt eget fel (eller kanske lärarens eftersom hen undervisar så dåligt). Dessutom: det mesta ska gå snabbt och vara roligt. Omedelbar behovstillfredsställelse.

Min poäng här är: är läget i dag i den svenska skolan enbart ett skolproblem? Är det inte så att skolan speglar samhället? ”Våra barn blir som vi är”, sade vi inom skolrörelser på 1970-talet. Det är minst lika sant nu.

När Per Kedland beskriver klassrummet och alla ofokuserade, surfande elever ser jag framför mig ofokuserade, surfande vuxna som måste läsa mail och gud vet vad i mobilen under möten, i bussen och bilen, på bio….

Något Per Kedland flera gånger återkommer till är begreppet ”den svenska modellen”. Här är jag osäker på vad han menar. ”Det enda som skulle hjälpa är att börja ställa krav, skippa den svenska modellen och sätta rättvisa betyg”. Som jag ser det under min egen lärartid har vi aldrig slutat ställa krav, däremot är det svårare att få eleverna att ställa upp på kraven. Detta kopplar jag till samhällsutvecklingen i stort, som jag skrev ovan. Med ”rättvisa betyg” antar jag att Per Kedland menar att ”våga sätta betyget F”, alltså underkänd. Här har jag erfarenhet av långa ingående samtal om bedömning med kolleger (jag är svensk- och engelsklärare), samläsning av texter, jämförelser kursbetyg – nationella prov. Jag menar att lärare i allmänhet har en stark yrkesheder och inte godkänner godtyckligt. Sedan menar även Per Kedland att vissa skolor sätter lärarlöner efter vilka BETYG (vadå betyg?Utvärderingar?) eleverna ger läraren. Låter märkligt. Bör hanteras fackligt vid dessa misstankar.

Naturligtvis håller jag med Per Kedland om att alla elever har rätt till lugn och ro i klassrummet och tror precis som honom att det gäller att föra en ständig diskussion om vilka regler som ska gälla i klassrummet. Allting är förstås inte förhandlingsbart, men en förklaring till eleverna varför jag håller hårt på en viss regel kan vara en läroprocess i sig. Men menar Per Kedland att ”den svenska modellen” är något annat? Total anarki? Per Kedland menar att det ligger en ideologi bakom den svenska modellen. Vilken? Är det kommunaliseringen av skolan som avses? Regimskiftena under denna 30-årsperiod?

Att allt var lugn och ro i äldre tiders gymnasieskola är en myt, även om stöket och ointresset tog sig andra uttryck. Själv blev jag lärare TROTS min gymnasietid (på en välrenommerad innerstadsskola) , inte TACK VARE. Katederundervisningen, som till exempel Jan Björklund förespråkar, försvann heller aldrig från den svenska skolan. Den så kallade ”flumskolan ” under 1970-80-talet övergav aldrig traditionella arbetssätt, men införde grupparbete och självstudier som nya arbetsmetoder. Vi förde diskussioner om alternativ pedagogik som dock inte alltid tillämpades i undervisningen, men som banade väg för tematiska arbetssätt och ämnesövergripande studier. Denna utveckling har jag kunnat följa under min tid som lärare och naturligtvis fortsätter diskussionen i dag i den svenska skolan. Jag har under åren mött så många lärare som dagligen kämpar för den skolverklighet de tror på och har gjort så i många år. Antagligen känner de sig ofta nedslagna, som Per Kedland beskriver, men glädjande många tar ett tag till. Jag möter också i dag unga lärare med nya idéer som vi måste uppmuntra att våga testa dem. Dessa kolleger låter inte elever leka på lektionerna eller ger dem rast stup i kvarten. De tar sitt yrke på allvar och med ansvar – precis som Per Kedland gjorde – och bör inte beskyllas för att släppa taget i klassrummet.

Jag har under åren handlett många lärarstudenter, vilket alltid är stimulerande. Men jag kan inte undgå att undra över hur de känner sig då de läser artiklar, ser debatter eller bara konverserar med människor utanför skolan. Den bild som förmedlas är nedslående. Kaos i klassrummen, elever med dåliga förkunskaper, lärare som slutar mer eller mindre dramatiskt, bristande resurser, låga löner… det man fokuserar på är det negativa. Allt detta är kontraproduktivt! Vill vi få en förnyelse och föryngring av lärarkåren nu när en stor del av lärarkåren står inför pensionering måste vi bjuda in, inte skrämma bort. I dessa lägen försöker jag balansera genom att tala om att jag har världens bästa jobb – och det menar jag! Att jobba med unga människor och förmedla kunskaper jag tycker är viktiga i en planerad form: där har vi kärnan i mitt uppdrag. Störfaktorerna runt omkring är vad vi måste hantera.

Vad jag önskar är att medier av olika slag ger plats åt en mer positiv bild av skolan. Låt entusiastiska röster komma fram, alternativ till kaos presenteras. Forskning som tar upp annat än hur vi halkar efter i internationella undersökningar. Låt visionärer presentera sina visioner!

Jag inser att det finns brister i skolan i dag. Men jag kan också se utifrån min långa erfarenhet att det finns många positiva sidor, inte minst kontakten mellan lärare och elever. Mina elever i dag för en dialog med mig som hade varit helt otänkbar under min gymnasietid. De är heller inte rädda för att ge ord åt sin osäkerhet, sin okunskap. Det är de utmaningar som vi lärare måste prioritera.

Så: jag är läraren som inte tänker ge upp. Inte för att jag är starkare och bättre än någon annan, utan för att jag är i grunden optimist. Jag tror att vi kan forma den Goda Skolan trots allt. Den plats där vi ser bortom stök och bristande disciplin och minns det större uppdrag vi har: att möta elever i dialog, lyssna på dem och bli lyssnade på, hjälpa dem att förstå världen omkring oss och försöka förmedla framtidstro. Det var orsaken till att jag valde detta yrke och det är viktigt att jag minns det – 40 år senare.

Ann Pettersson

lärare

