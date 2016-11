Natten

Visst kan nattens mörker verka såväl skrämmande som skyddande beroende på omständigheterna. Först efter ett tag träder alla nyanser och skiftningar som mörkret faktiskt rymmer fram.

Koreografen och den mångordiga dansfilosofen Mårten Spångberg vill tillsammans med sina nio dansare i sin hittills längsta föreställning ”Natten” på ett konkret sätt undersöka och närma sig just de förutsättningarna.

För hans ”Natten” är lång, hela sju timmar, och rymmer väldigt många skiftningar av grått mörker. Själva rörelsematerialet är dock relativt begränsat och borde egentligen inte hålla för en så extremt lång föreställning som dessutom mer eller mindre utspelar sig i halvdunklet där ibland bara en filmprojektion ger lite ljus.

Dessutom återanvänder eller kanske ännu hellre samplar Mårten Spångberg gärna från sig själv och sina tidigare verk. Fast mer än själva dansen och koreografin med alla sina spridda och spröda solon, ömsinta duetter eller mer dynamiska partier handlar det om att skapa ett flöda och en stämning som sedan utgör den viktigaste delen i verkets struktur.

I den strukturen ingår uppenbarligen att det får vara ojämnt och bitvis riktigt långsamt och tålamodskrävande för publiken. Det repetitiva, till exempel ljudet av vågorna och åskmullret, som ständigt återkommer ger nu på ett fint sätt andhämtning och puls åt ”Natten”. Även musiken, alltifrån poppig electronica till romantiskt smäktande stråkar, avbryts och återupprepas ständigt och nöts effektivt in i vårt medvetande.

Två längre partier bryter av under ”Natten”. I det första hörs det endast små stön, gnyn och flämtningar runt det nästan helt mörklagda scenrummet. I det andra sitter dansarna (7 kvinnor och 2 män) som runt en lägereld i ring medan de gång på gång stillsamt sjunger Ásgeir Traustis ”Going Home”: ”Light, you're with me in the dark/Light my way at night/Let your light shine”.

Att sedan en del av publiken som tagit plats på de filtar och kuddar som ringar in själva scenrummet i stora salen på MDT framåt fyra-, femtiden på morgonen då somnar in är inte speciellt förvånande utan känns bara logiskt.

De ofta långsamt utförda rörelserna har också något närmast rituellt besvärjande och hypnotiskt över sig. Speciellt när de då och då bryts av distinkta små klockringningar.

Att ”Natten” hade premiär i april under Live Art Week på Musée Duarte Moderna i Italienska Bologna säger mycket om hur Mårten Spångberg arbetar som koreograf men är även en påminnelse om att han länge sökt sig till gränsområdena där dansen och konstens möjligheter möts.

Sedd i det sammanhanget blir ”Natten” ett bevis på att de möjligheterna fortfarande är långt ifrån färdigutforskade.