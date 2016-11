Landminor kräver allt fler offer

Ökningen beror delvis på de upptrappade konflikterna i länder som Syrien, Jemen, Libyen och Ukraina, enligt The International Campaign to Ban Landmines (ICBL) som ligger bakom rapporten. Men det statistiska underlaget har också blivit lättare att ta fram.

Drygt 6 400 människor dödades eller skadades av minor förra året. Det är en ökning med 75 procent jämfört med 2014, enligt rapporten. Omkring 1 700 människor dödades.

Afghanistan hamnar högst på listan över länder där minor är ett stort problem. Över 1 300 människor dödades eller skadades i landet 2015, vilket dock var ungefär lika många som året före.